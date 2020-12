Unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen aufgrund der Corona-Beschränkungen hat der neue Pfarrer der Seelsorgeeinheit Donau-Riß, Martin Danner, am Sonntag in Oberdischingen Investitur gefeiert. SZ-Redakteur Reiner Schick fragte nach, wie er den Tag erlebt hat und welche Herausforderungen die ersten Wochen an neuer Wirkungsstätte mit sich bringen.

SZ: Herr Danner, eine Investitur ist immer ein besonders schönes Ereignis – konnten Sie es trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, den Tag zu feiern, genießen?

Pfarrer Danner: Natürlich wünscht man sich den Ablauf eines solchen Ereignisses etwas anders, aber es war trotzdem eine sehr schöne Feier. Viele geladene Gäste haben ja auch in der Kirche mitgefeiert und alle anderen konnten den Gottesdienst im Livestream im Internet verfolgen. Die vier Kirchengemeinden haben den Tag mit viel Liebe und Herzlichkeit vorbereitet und mir und meiner Pfarrhausfrau Regine Glass einen sehr freundlichen und schönen Empfang bereitet. Das hat mich alles schon sehr berührt. Und ich bin auch froh, dass der Anfang jetzt gemacht ist.

Nun steht für Sie sicher das Kennenlernen der Seelsorgeeinheit ganz oben auf der Agenda. In Zeiten der Pandemie ist das vermutlich nicht so einfach?

Ich hatte mich ja im Vorfeld schon mit den gewählten Kirchengemeinderatsvorsitzenden der einzelnen Pfarrgemeinden und ihren Stellvertretern getroffen, also jeweils zu dritt, damit der Kreis nicht zu groß ist. Das war zumindest mal ein erstes Kennenlernen, ein Austausch darüber, welche Aufgaben in nächster Zeit anstehen.

Und das wären?

Als größere Themen habe ich die Kirchenrenovierung in Rißtissen und die Erweiterung des Kindergartens in Oberdischingen wahrgenommen.

Texte zum Advent spenden Hoffnung

Ihr Start fällt in die Adventszeit, die in diesem Jahr für die Gläubigen ebenfalls durch die Pandemie belastet ist. Was geben Sie den Menschen für diese Zeit mit auf den Weg?

Ich habe gesehen, dass es in Oberdischingen bereits den Adventsweg gibt, der die Menschen zur Besinnung einlädt. Das ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig. Mit dem ersten Advent hat ja auch das neue Kirchenjahr begonnen, und die biblischen Texte zum ersten Advent machen uns Hoffnung im Blick zurück und nach vorne: Denn sie lenken die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Geburt Jesu an Weihnachten, sondern ebenso auf die Wiederkunft des Herrn am Ende unserer Tage. Es gilt, wachsam zu sein und zu erkennen: Gott möchte bei uns ankommen, auch und gerade in der Corona-Zeit.

Was uns Gläubige eint, ist die Beziehung zu Gott, die ich im stillen Gebet intensivieren kann Pfarrer Martin Danner

Ihren Primizspruch „Alle sollen eins sein“ haben Sie auch zum Leitwort für Ihre Investitur gemacht. Wie kann das Zusammenbringen aller Gläubigen, das sich in diesem Satz ausdrückt, gerade in den Zeiten des Abstandhaltens gelingen?

Es gibt schon Möglichkeiten der Begegnung, zum Beispiel in den Gottesdiensten – auch werktags, da ist es ja nicht so, dass man keinen Platz mehr bekommt. Und ein Pfarrer ist auch Seelsorger, der zum Beispiel die Krankensalbung spenden oder die Beichte abnehmen kann. Das ist unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen immer möglich. Und was uns Gläubige eint, ist die Beziehung zu Gott, die ich im stillen Gebet intensivieren kann – und das kann ich immer und überall machen. Sei es zu Hause, oder in der Kirche, die immer offen steht.