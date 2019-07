Brunen wird eingeweiht – und überrascht mit seiner Geschichte

Der Einladung zur Brunnenweihe der Firma Guido Faßnacht sind am Samstag zahlreiche Gäste gefolgt. Werner Kreitmeier, Vorsitzender des Museumsvereins Oberdischingen und stellvertretender Bürgermeister, beleuchtete die Geschichte des 1933 in der Herrengasse aufgestellten und jetzt das Gelände der Firma Guido Faßnacht zierenden Brunnens.

Gemeinderat beschließt ´33 Umbenennung

Die Geschichte des jetzt wieder geweihten Brunnens ist untrennbar mit dem Vornamen Adolf verbunden. Beide hießen Adolf: der, welcher am 15. Oktober 1933 in der Oberdischinger Herrengasse einen neuen Brunnen mit einer Rede einweihte und der, nach dem der Brunnen benannt werden sollte. Letzteres verhinderte Adolf Munding, ein angesehener Arzt, den die Gemeindeverwaltung beauftragt hatte, die vom Gemeinderat beschlossene Benennung des Brunnens nach Reichskanzler Adolf Hitler zu vollziehen. Das tat Munding in Missachtung des anderen Adolf aber nicht und erwähnte dessen Namen mit keinem Wort.

Nach einem Rückblick auf die Geschichte Oberdischingens sagte er stattdessen: „Wie soll nun dieser gesegnete Brunnen in seinem neuen Gewande heißen? Herrengassbrunnen hatten dich unsere Urgroßväter bei deiner Geburt vor 100 Jahren getauft; Herrengassbrunnen haben dich unsere Großväter und Väter genannt, und Herrengassbrunnen hast du bei der lebenden Generation bisher geheißen – und so taufe ich dich im Namen der hiesigen Bürgerschaft in deinem neuen und schönen Gewande mit dem alten Namen wieder: Du sollst Herrengassbrunnen heißen und sollst der Herrengassbrunnen sein und bleiben für alle Zeit und Ewigkeit!“

Seit 1998 anderes Erscheinungsbild

Munding ist Ehrenbürger der Gemeinde Oberdischingen. Adolf Hitler war es – allerdings nur wenige Jahre bis zum 8. Mai 1945 – in vielen Städten und Gemeinden des Reiches. Der 1933 nicht nach ihm benannte Brunnen heißt heute noch Herrengassbrunnen, wenn auch wieder in neuem Gewand, weil 1998 bei der anstehenden Sanierung der Herrengasse seine äußere Gestalt nicht mehr zeitgemäß erschien. Nach seiner Entfernung, teilweisen Zerstörung und zeitweiligem Verbleib in Ersingen ziert er nun, restauriert aber mit alter Patina, das Oberdischinger Gewerbegebiet und zeugt Mundings Größe.

In diesem Zusammenhang vergaß Werner Kreitmeier nicht die Erwähnung des 1877 in Oberdischingen geborenen Lehrers und Familiennamenforschers Josef Karlmann Brechenmacher. 1934 verlor er das Amt des Rektors des Lehrerseminars Saulgau. Auch ihm war der vom Volk bejubelte zweite Adolf nicht geheuer, und das haben dessen Fans ziemlich bald gemerkt.

Mit der Wiedereinweihung des Brunnens an markanter Stelle im Gewerbegebiet verband die Firma Guido Faßnacht die Gelegenheit zur Besichtigung des Betriebes. Der Musikverein Obrdischingen umrahmte den Vortrag von Werner Kreitmeier mit passenden Klängen. Zwischendurch erinnerten die Henkertrommler der Narrengesellschaft an noch frühere Geschichte als die des Herrengassbrunnens.