Das Festzelt neben dem Rathaus in Oberdischingen ist beim Brauchtumsabend brechend voll gewesen. In Feierlaune tümmelten sich hier zahlreiche Liebhaber der fünften Jahreszeit um die Bühne, an der Bar, an der Essenstheke und an den aufgestellten Bierbänken. Alle Altersgruppen ließen sich hier am Samstag finden.

Organisiert wurde die Veranstaltung durch die Narrengesellschaft Oberdischingen. Auf der Bühne erwartete die Festzeltbesucher ein Moderatorenteam aus Zunftmeisterin Patricia Aich und der stellvertretenden Schriftführerin der Narrengesellschaft Julia Schick. Die selbsternannten Flugbegleiterinnen begrüßten die Gäste zu einem Rundflug und griffen die Flugthematik während des Abends immer wieder auf. Mit dem ersten Programmpunkt ging es in die Schweiz. 13 Treichler- und Geiselschlöpfer mit riesigen Almglocken sorgten für einen spektakulär lauten „Einlauf“.

Beim Brauchtumsabend geht es hoch hinaus (Foto: sisa)

„Unter dem Namen ´Club der Ungeküssten´ tretet ihr auf, doch wie jedes Jahr glauben wir euch das nicht“, schmunzelte eine des Moderatorenteams, als sie den nächsten Programmpunkt ankündigen wollte. Mit den NG-Kids aus Oberdischingen ging es dann tänzerisch zurück in die Heimat. „Schaffen wir zusammen eine Laola-Welle?“, fragten die Moderatorinnen in die Runde und starteten einen Versuch.

Sportverein trotzt der Schwerkraft

Der Sportverein Dischingen unter dem Namen „Defying Gravity“ brachte den Festsaal zum Erstaunen: Wagemutig trotzten 21 Mitglieder, unter ihnen 14 Mädchen und sieben Jungs der Schwerkraft. Danach ging es in Richtung Süden. Die NZ Seeschrättala Oggelshausen tanzten mit ihrer Maske zu einem fetzigen Musikremix. Die Malefizweiber Oberdischingen folgten darauf mit einem Maskentanz, der mit dramatischer Musik unterlegt war. „Großen Respekt. Man darf das nicht unterschätzen – Tanz und Akrobatik mit einer Maske. Die sehen dort nur wie durch ein Fernrohr“, gab eine der Moderatorinnen beeindruckt von sich.

Nach einem kleinen Stromausfall, der die Gäste jedoch nicht sonderlich störte, ging die Reise durch das abendliche Programm weiter. Es stand der Auftritt der Showtanzgruppe „Private Dancers“ aus Laupheim an, die mit einem Burlesque-Akt noch einmal ein ganz anderes Programm bot.

Tanz mit Springseilen heizt dem Publikum ein

Mit Rope-Skipping, was so viel wie Tanzen mit Springseilen bedeutet, heizten die „Speedys“ des Sportvereins Oberdischingen den Besuchern noch einmal so richtig ein. Danach ging es nach Westen zu den NZ Nesselweibern Nasgenstadt. Dann stolzierten „die Großen“ des Sportvereins Oberdischingen auf die Bühne. Auch die „Free Jumpers“ überzeugten mit Seilen. Sie sorgten mit dem Motto „König der Löwen“ für Abwechslung. Danach trommelten und trompeteten die Gugga-Bätscher aus Staig was das Zeug hielt. Weitere Programmpunkte waren die Showtanzgruppe „Choosers“ des SV Baltringen, die „Schlossgeister“ der NG Oberdischingen und die Tanzgarde aus Oggelsbeuren. Mit dem letzten Programmpunkt der Gauner endete dann das Programm des Brauchtumabends. Für die jüngeren Gäste war um Mitternacht dann Schluss, die anderen Gäste feierten dagegen noch bis in die Morgenstunden weiter.

