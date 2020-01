Bürgermeister kritisiert zu viel Bürokratie: „Wir verwalten uns irgendwann nur noch selber“

Mehr als doppelt so viel Strom aus regenerativen Quellen wird in Dürmentingen eingespeist, wie die Gemeinde im gleichen Zeitraum verbraucht. „Ich sehe so etwas selten“, betonte Jürgen Müller von der Netze BW: „Das ist einzigartig“.

Der Vertreter des größten Netzbetreibers im Land gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen Einblick in die örtliche Stromversorgung und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung vor dem Hintergrund des Klimawandels.