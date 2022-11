In der Mehrzweckhalle Oberdischingen gibt es am Sonntag, 13. November, um 15 Uhr das Kindertheater „Der gestiefelte Kater“ der Amateurbühne Laupheim zu sehen. Dabei hat die Amateurbühne etwas Besonderen aus der Geschichte von den Gebrüdern Grimm gemacht, heißt es in einer Vorschau. Da Theater ist geeignet für Kinder ab vier Jahren, der Eintritt kostet 3,50 Euro.