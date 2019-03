Altenheim St. Hildegard hat eine neue Leiterin

Das Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen ist seit vergangenem Freitag unter neuer Leitung: Sabine Ege hat die Stelle von Maria Ott übernommen. Bei der feierlichen Amtseinführung nur wenige Tage später verkündete die aus ihrem Amt ausgeschiedene Maria Ott, dass sie der Einrichtung weiterhin erhalten bleiben wird.

„Als Urlaubsvertretung oder wenn Not am Mann ist. Auch mal am Wochenende werde ich aushelfen“, sagt sie. Weil sie mehr Zeit für ihre Familie haben möchte, hat sie sich entschieden, die Leitung auf eine neue Person zu übertragen.

Mit diesem tollen Team hinter mir, freue ich mich sehr auf die neue Arbeit. Sabine Ege, neue Altenheim-Leiterin

Diese neue Person ist die gebürtige Munderkingerin Sabine Ege. Vor ihrem neuen Team, das sich eigens im Saal der Einrichtung versammelt hat, spricht sie die wichtigsten Eckpunkte ihrer beruflichen Laufbahn an – auch die Gäste, darunter Severin Kuhn, der beim Träger der Einrichtung, dem Deutschen Orden, den Geschäftsbereich Alten-/Behindertenhilfe leitet und Heimbeiratsvorsitzender Fred Mager, hören gespannt zu.

Am Universitätsklinikum Ulm hat sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolviert, viele Jahre auf der Intensiv- und Anästhesiestation gearbeitet, ehe sie mit 40 entschied, sich als Lehrerin für Pflegeberufe ausbilden zu lassen. An der Krankenpflegeschule in Ehingen bildete sie etliche Pflegekräfte aus und rundete ihr berufliches Profil dann mit einem Bachelorabschluss an der Steinbeis-Hochschule Berlin als Betriebswirtin im Gesundheitswesen ab. „Ich bin schwer beeindruckt vom Haus“, sagt Sabine Ege nach den ersten drei Tagen in St. Hildegard: „Mit diesem tollen Team hinter mir, freue ich mich sehr auf die neue Arbeit.“

Lob von vielen Seiten

Eine außerordentlich gute Übergabe durch ihre Vorgängerin Maria Ott habe ihr den Start leicht gemacht. Maria Ott sei, so formuliert es Severin Kuhn, „eine der loyalsten, liebsten und engagiertesten aller 2800 Mitarbeiter im Orden“. Er freue sich, dass sie dem Haus erhalten bleibt, das sie „mit Herzblut geführt hat“. Da die Arbeit in der Pflege, in der er selbst mehrere Jahre arbeitete, viel abverlange, sei er dankbar für alle Mitarbeiter: „Ohne sie wäre das hier nur eine leere Hülle.“

Sie hat das Herz am rechten Fleck. Maria Ott über Sabine Ege

Lobende Worte für Otts Heimführung findet auch Fred Mager, Vorsitzender des Heimbeirats. „Als sie uns Ende 2018 die Nachricht ihrer Kündigung bei einer Sitzung mitteilte, herrschte mehrere Minuten eine Schockstarre“, erklärt er. Schließlich könne sie auf fast zwei Jahrzehnte Arbeit in St. Hildegard zurückblicken. Obwohl es als Leiterin nicht vorgesehen war, habe sie oft Pflegedienste übernommen und sei auch am Wochenende „des Öfteren im Einsatz gewesen“. Ihre Geradlinigkeit und Zuverlässigkeit habe sie stets ausgezeichnet.

Maria Ott selbst sagt über ihre Nachfolgerin: „Sie hat das Herz am rechten Fleck.“ Ihr sei es wichtig gewesen, dass nach ihrer Kündigung keine Lücke entsteht, der Übergang im Sinne der Bewohner fließend abläuft. Das habe funktioniert. „Es gab keine Stolpersteine“, sagt sie.