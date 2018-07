Altenheim St. Hildegard beendet Baumaßnahmen

Über zwei Jahre lang beherrschten Bauarbeiten das Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen. Zuerst kam im Februar 2009 der Neubau dran. Als dieser im März vergangenen Jahres fertig gestellt war, kam die komplette Renovierung des Altbaus an die Reihe. Vor knapp drei Wochen wurden auch diese Arbeiten beendet. Was jetzt noch fehlt, so die Pflegedienstleiterin, ist lediglich „der Feinschliff“. Und Heimleiter Walter Fesseler ergänzt: „Im Sommer steht noch die Renovierung der Außenfassade und der Fenster an.“

Insgesamt 5,8 Millionen haben die Bauarbeiten in St. Hildegard gekostet. Den Löwenanteil mit 4,5 Millionen Euro – das entspricht 77 Prozent – hat der Träger des Heims, der Deutsche Orden übernommen. „Das Land Baden Württemberg bezuschusste 888 000 Euro, der Alb-Donau-Kreis 444 000 Euro“, zählt Fesseler auf.

Während der Altbau-Sanierung musste die Bettenbelegung des Heims reduziert werden. Jetzt ist St. Hildegard mit 60 Bewohnern wieder voll belegt.

Hatte das Altenheim St. Hildegard vormals keinen richtigen Aufenthaltsraum, so gibt es jetzt drei großzügige Freizeiträume für die Senioren. Eigene Küchen in diesen Räumen nutzen die Bewohner mit den Pflegekräften zum Kochen und Backen. Die Zimmer der Senioren sind nun auf dem neuesten Stand der Technik, auch was den Brandschutz betrifft. Und: jeder Bewohner hat sein eigenes Bad mit Dusche und Toilette. „Wir haben weit mehr gemacht, als vorgesehen“, gesteht Heimleiter Fesseler. Aber, so ist er überzeugt, „es hat sich gelohnt“.