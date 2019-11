Alte Leihbücher erhalten einen neuen Sinn

„Bücher pur“ lautet der Titel einer Ausstellung, die von 22. November bis 2. Dezember im Atelier Filz und Kunz in Oberdischingen zu sehen ist. Die Künstlerinnen Marianne und Kathrin Wurst und Martina Kählig haben Büchern aus einer alten Leihbücherei ein zweites Leben und einen neuen Sinn geschenkt. Begleitet wird die Ausstellung von Führungen und Lesungen.

Der Zufall wollte es, dass Bestände einer ehemaligen Leihbücherei der 50er- und 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts in die Hände der Familie Wurst gefallen sind. Aufwändig in Leinen gebundene Bücher mit schönen grafisch gestalteten Buchdeckeln und farbigen Schutzumschlägen im Stil der Zeit stapelten sich in vielen Kisten und waren vergessen worden. Mit der Räumung des alten Gebäudes offenbarte sich eine Bücherwelt, die aus heutiger Sicht aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Unzählige Leser hatten darin geblättert, sich in andere Welten gelesen und sich Woche für Woche einen anderen Titel aus einer Ehinger Reinigung ausgesucht, die nebenbei eine Leihbücherei betrieb. Heute würden sie wahrscheinlich kaum noch Leser begeistern. Für Künstlernaturen aber tat sich eine wahre Fundgrube auf.

In der Ausstellung erstrahlen nun die Bücher in ihrem zweiten Leben, künstlerisch und handwerklich zu einer anderen Bestimmung verwandelt. Jahrzehntelanges Schlummern auf dem Dachboden scheint vergessen. Textilgestalterin Marianne Wurst, Textildesignerin Martina Kählig sowie Grafikdesignerin und Illustratorin Kathrin Wurst haben in ihrem eigenen Stil und persönlichen Techniken unterschiedliche Objekte entwickelt. Mit sich gegenseitigem Begeistern war der Ideenstrom kaum zu bändigen. Wochenlang wurde in den Ateliers und Werkstätten gesägt, gebohrt, gestanzt, gefärbt, bemalt, geleimt, komponiert, geschnürt und aufgereiht. Teils wurden die Bücher zerlegt und blattweise verarbeitet, doch auch komplett und sogar als ganze Stapel umgenutzt. Die Ausstellung präsentiert eine Vielfalt von Exponaten. Neben Nützlichem steht Hintergründiges und Humorvolles, Tiefsinniges neben Skurrilem. Allen gemeinsam ist das Ausgangsmaterial Buch, das durch Künstlerhände einen neuen Sinn bekommen hat.

Marianne Wurst aus Oberdischingen, die immer wieder mit ungewöhnlichen Materialkombinationen überrascht, verwandelte einzelne Bücher in allerlei Kästchen für Schmuck, Liebhaberstücke und Notfälle. Lose Buchseiten und komplette Bücher gestaltete sie zu bunten Tischen und Sitzobjekten.

Kathrin Wurst aus Ehingen zeigt handgearbeitete Buch-Collagen als limitierte Grußkartenserie. Ganze Bücher, einzelne Seiten und Umschläge finden sich in hängenden, stehenden und leuchtenden Objekten wieder.

Martina Kählig aus Oberdischingen bringt in Streifen geschnittene Buchseiten zum Leuchten, unzählige Ovale, gestanzt aus ausgewählten Textpassagen, fügen sich zu flachen und aufgefächerten Colliers und Ohrhängern. In allem liegt ein feiner Charme von Vintage.

Diese Ausstellung ist ein wahres Familienprojekt. Konzeption, Organisation und Umsetzung liegen in den Händen von Mutter Marianne, Tochter Martina und Schwiegertochter Kathrin. Martina Kähligs Töchter sind ebenfalls involviert: Amelie liest zur Kinderstunde, Lisa füllt die Tassen beim Kunst-Tee.