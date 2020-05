42 Corona-Fälle im Altenheim – Eine Bewohnerin ist bereits gestorben

Im Altenheim St. Hildegard in Oberdischingen sind in der vergangenen Woche unter den Bewohnern und Mitarbeitenden Coronavirus-Infektionen festgestellt worden, erklärt die Pressestelle des Landratsamts Alb-Donau-Kreis auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die zuständige Gemeinde habe als Ortspolizeibehörde auf Vorschlag des Gesundheitsamts des Alb-Donau-Kreises Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet, die der Träger im Rahmen seiner Eigenverantwortung ergreifen muss und nach seinen Angaben umfassend ergriffen habe.

Dazu gehört unter anderem ein Pandemie-Personalausfallkonzept, Testabstriche bei den gesunden beziehungsweise bisher negativ getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie beim Personal der Einrichtung.

Außerdem erfolgt die Pflege und Betreuung getrennt zwischen gesunden und positiv getesteten Bewohnern und das Pflegepersonal muss medizinische Schutzausrüstung tragen.

Der Landkreis hatte dazu von sich aus Schutzmaterial angeboten. Der Träger ist laut eigener Aussage ausreichend bevorratet, der Landkreis wird hier aber bei Bedarf unterstützen. Über die unverzügliche Umsetzung aller nötigen Infektionsschutzmaßnahmen hat das Gesundheitsamt einen umfassenden Sachstandsbericht beim Altenheim angefordert.

27 Bewohner positiv getestet

Mittlerweile sind 27 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, ebenso 15 Mitarbeitende. Eine Bewohnerin, die positiv auf das Virus getestet worden war, ist mittlerweile daran verstorben.

Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis steht seit dem Bekanntwerden der ersten Fälle in engem Austausch mit der Ortspolizeibehörde der Gemeinde, um die Situation in dieser Einrichtung bestmöglich zu begleiten und passgenaue Entscheidungen zu treffen.

Das weitere Vorgehen läuft in Abstimmung zwischen dem Landratsamt als Gesundheitsbehörde, der Gemeinde und der Einrichtung. Die Arbeit erfolgt nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts und den Vorgaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg. Nur so sei ein strukturiertes und am Risiko orientiertes Arbeiten auf der Grundlage der derzeitigen wissenschaftlichen Expertise zum Schutz der Bevölkerung möglich, heißt es.