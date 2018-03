Jugendturniere des SV Niederhofen

Der SV Niederhofen richtet am Wochenende in der Turn- und Festhalle in Allmendingen sein jährliches Jugendfußball-Hallenturnier aus. Vier Wettbewerbe werden ausgetragen, von den D-Junioren als ältesten Nachwuchskickern bis hin zu den Bambini. Das Turnierwochenende des SV Niederhofen startet am Samstag, 17. Februar, um 9.15 Uhr mit den D-Junioren; dabei sind acht Teams aus der Region am Start. Ab 13.30 Uhr geht es dann mit den E-Jugendlichen weiter, bei denen ebenfalls acht Mannschaften um den Turniersieg spielen werden. Am Sonntagvormittag beginnt das Turnier um 9 Uhr mit den F-Junioren und am Sonntagnachmittag ab 13.30 Uhr dürfen mit den Bambini die Kleinsten ran.