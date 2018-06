Radlerbrücke wird zur Rutschbahn

Der Radler kommt aus dem Vorfeld, strampelt die Auffahrt zur „grünen Brücke“ über die Ringstraße hoch, die einen Bogen beschreibt. Er kennt die Strecke, ist auf dem Weg zur Arbeit schon oft hier vorbeigekommen – doch meist bei gutem Wetter. Jetzt aber hat es gerade zu regnen begonnen. Nichts Böses ahnend fährt er um die Kurve, als das Hinterrad seines Mountainbikes die Haftung verliert. Als der Radler bremst, um nicht im Brückengeländer zu landen, schmiert der Reifen endgültig weg, ein Sturz lässt sich endgültig nicht mehr vermeiden.

Passiert ist bis auf ein paar blaue Flecken zum Glück nichts – doch der Sturz hätte auch schlimmer ausgehen können. „Der Belag der Brücke ist bei Regen wie Schmierseife“, sagt der Radler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Zuvor hatte er die Strecke nur bei trockenen Verhältnissen befahren, dass sich die Brücke bei Nässe in eine Rutschbahn verwandelt, damit hätte er nicht gerechnet. „Das ist ja lebensgefährlich“, klagt er.

Bernhard Ott von der Abteilung Straßenbau bei der Stadt Neu-Ulm kennt das Problem. Der Belag der zur Landesgartenschau 2008 gebauten Brücke bestehe aus Epoxidharz, einem Material auf Kunststoffbasis. Die vorgeschriebenen Normwerte, was die Griffigkeit betrifft, seien zwar eingehalten, das habe die Stadt nach Klagen von Bürgern auch kontrolliert. Doch gerade im Winter habe der Brückenbelag so seine Tücken. Zeitweise habe die Stadt deshalb auch ein Warnschild aufgestellt. In jüngster Zeit habe es zwar keine Beschwerden gegeben, dennoch werde gerade der Brückenbereich, der zwischen den Bäumen des Glacis-Parks verläuft, noch einmal überprüft. Denn dort liege oft noch Laub auf der Fahrbahn. Und Pollen oder Staub könnten zusammen mit Regen eine Schmierschicht bilden.

Aus dem gleichen, bei Nässe rutschigen Material besteht auch der Belag der Brücke über den Bahntrog in Offenhausen. Andere Brücken für Fußgänger und Radler, etwa die Brücke vom Wiley-Freizeitgelände über die Europastraße ins Vorfeld, oder der Steg über den Bahntrog in die Innenstadt haben andere Fahrbahnbeläge. Ein Ortstermin bestätigte den Eindruck des gestürzten Radlers, dass der Belag der Brücke über die Ringstraße bei Nässe wesentlich rutschiger ist, als etwa der Asphalt oder auch die Holzbohlen auf anderen Brücken in der Nähe.

Bei der Neu-Ulmer Polizei, so ergab eine Anfrage, sind keine Unfälle auf der Grünen Brücke bekannt, die mit dem Fahrbahnbelag zusammenhängen. Dennoch, sagt Bernhard Ott von der Stadtverwaltung, soll das Thema bei der nächsten Verkehrsschau noch einmal auf die Tagesordnung kommen. Möglicherweise lasse sich der Belag nachträglich aufrauen. In Frage käme demnach auch ein dauerhaftes Schild, das vor der Sturzgefahr bei nasser Fahrbahn warnt.

Mein lieber Schieber: BeiNässe besser Absteigen

Der gestürzte Radler indes zieht seine eigenen Schlüsse. „Dass eine für Radfahrer gebaute Brücke schon beim kleinsten Schauer zur gefährlichen Rutschbahn wird, ist ein Unding. Ich werde jedenfalls in Zukunft an dieser Stelle schieben, wenn es nass ist.“