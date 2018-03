Probleme des VfB Stuttgart reichen bis in die Kreisliga

Der VfB Stuttgart entlässt den Trainer und die SGM Ingstetten/Schießen hat ein Problem. Klingt grotesk, aber eine Personalie in der Bundesliga schlägt tatsächlich durch bis in die Fußball-Kreisliga A Iller. Der SGM Ingstetten/Schießen ist es zumindest gelungen, ihr Problem zeitnah zu lösen.

Der Reihe nach: Für Hannes Wolf war Ende Januar nach sieben Niederlagen in acht Spielen Schluss beim VfB Stuttgart, als Nachfolger verpflichtete der schwäbische Bundesligist Tayfun Korkut, zu dessen Trainerteam gehören Steven Cherundolo und Ilija Aracic. Damit hatte zunächst der FV Illertissen ein Problem, denn Aracic hatte bis dahin überaus erfolgreich beim bayerischen Regionalligisten gearbeitet. Der FV Illertissen löste sein Problem wie berichtet mit Herbert Sailer, als dessen Assistent wurde Timo Räpple von der SGM Ingstetten/Schießen geholt. Das Problem war damit angekommen in der Kreisliga A Iller.

Beteiligte völlig überrascht

Bei der Roggenburger Spielgemeinschaft wurde man von der Entwicklung zudem völlig überrascht. Am Mittwoch der vergangenen Woche war Räpple noch zum Training bei der SGM Ingstetten/Schießen erschienen. „Er hat bei dieser Gelegenheit gesagt, dass dies seine letzte Einheit ist“, berichtet der Vereinschef Thomas Franke. Für ihn und seine Kollegen aus der Chefetage der SGM Ingstetten/Schießen war es allerdings auch selbstverständlich, den Trainer ziehen zu lassen: „Wir waren mit ihm überaus zufrieden und legen ihm natürlich keine Steine in den Weg.“

Trotzdem musste eine zeitnahe Lösung her, denn die Winterpause in der Kreisliga A Iller endet für die SGM Ingstetten/Schießen schon in einem knappen Monat mit dem Heimspiel gegen den SV Balzheim. Man hat deswegen Kontakt mit einem Mann aufgenommen, dessen Name für die erfolgreichste Zeit des Vereins steht. Ende der 90er Jahre und damit lange vor Gründung der Roggenburger Spielgemeinschaft war der SV Ingstetten mit Siegfried Kolb als Torwart und Spielertrainer in die Bezirksliga aufgestiegen.

Ende gut - alles gut

Im Prinzip genügte ein Anruf beim inzwischen 49 Jahre alten und in Oberried bei Breitenthal lebenden Trainer. Kolb signalisierte sofort Interesse, es wurden noch ein paar Gespräche geführt und heute wird er seine erste Einheit bei der SGM Ingstetten/Schießen leiten. Vereinschef Franke gesteht: „Es macht uns schon ein bisschen stolz, dass wir so schnell einen Nachfolger gefunden haben.“

Den Einstieg als Trainer wird Kolb als Assistent der bisher vorwiegend für die Torhüter zuständige Ralf Sandner erleichtern, selbst stellt sich Kolb schon lange nicht mehr zwischen die Pfosten und das muss er auch gar nicht. Diese Aufgabe erledigt schließlich bei der SGM Ingstetten/Schießen in der Neuzeit sehr zuverlässig Michael Widmann.

