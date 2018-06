Polizei fasst Autoknacker nach 20 Aufbrüchen

Die Polizei hat einen 44-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seit Mitte August in Neu-Ulm, Pfuhl, Offenhausen und Thalfingen über 20 Autos aufgebrochen zu haben. Vorausgegangen waren Überwachungsmaßnahmen, unter anderem der Behausung des Beschuldigten: einer Betonröhre am Donauufer bei Thalfingen.

Am Mittwochabend hatte der Beschuldigte auf dem Parkplatz beim „Wonnemar“ aus einem Auto eine schwarze Umhängetasche gestohlen. Wie bei den vorangegangenen Aufbrüchen hatte er zuvor eine Scheibe eingeschlagen. Der Autobesitzer, der kurz nach dem Vorfall zu seinem Wagen kam, verständigte umgehend die Polizei, die den 44-Jährigen am Donauufer stellte. Dorthin war er auf einem Rad gekommen. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Beamten dann diverse Beutestücke aus dem wenige Minuten zuvor begangenen Aufbruch am Wonnemar sowie Aufbruchswerkzeug.

Im Visier der Polizei stand der Osteuropäer schon bald nach Beginn der Aufbruchserie am 12. August. Allerdings konnten ihm zunächst keine der Taten nachgewiesen werden. Bewegung in die Ermittlungen kam aber, als Polizisten das Versteck des Mannes im Wald fanden, das während seiner Abwesenheit durchsucht wurde. In der Umgebung seiner Schlafröhre wurden etliche Gegenstände entdeckt, die aus Autoaufbrüchen stammten.