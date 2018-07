Neues Hotel samt Kino und Friseur eröffnet im November

Das preiswerte Segment gilt in der Hotellerie der Region seit Jahren als unterbesetzt. In diese Nische möchte bald die Ulmer Arex GmbH stoßen: In der Dieselstraße 4 in Neu-Ulm eröffnet am 2. November das "Orange Hotel und Apartments".

"Drei-Sterne-Komfort zum Zwei-Sterne-Preis" kündigt die Ulmer Arex GmbH selbstbewusst an. Ein Einzelzimmer soll 59 Euro kosten, das Doppelzimmer 69 Euro. Insgesamt investiert Arex nach eigenen Angaben 4,5 bis fünf Millionen Euro. Bis zu 25 zusätzliche Arbeitsplätze sollen dabei entstehen.

Zum Konzept des neuen Hotels mit Niedrigenergie-Technologie und Erdwärmeanlage gehört neben "viel Komfort" auch eine vollständige Ausstattung für Tagungen und Konferenzen. Das 7000 Quadratmeter große Gelände verfügt über zahlreiche Konferenz- und Schulungsräume, einen Kino-Saal sowie ein großes Atrium mit einem Freiluftveranstaltungsbereich. "Neu-Ulm bekommt ein neues Event-Center", verspricht Harald Gloning, einer der zwei Firmenchefs.

Dass die Arex GmbH mit ihren zwei Führungskräften Harald Gloning und Karin Seiler unter die Hoteliers geht, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Schließlich liegt die Kernkompetenz der 1978 gegründeten Firma eigentlich im Friseurbereich. Mit der ersten Sprühkur auf dem deutschen Markt begann die Erfolgsgeschichte einer Firma, die sich zu einem der führenden Friseurvertriebe Deutschlands entwickelte.

Zum Friseurvertrieb sind in den vergangenen Jahren nach und nach weitere Unternehmensbereiche hinzugekommen: die Promotion-Agentur "X Promotion", Trendfriseur "Planet X" sowie eine eigene Friseur-Meisterschule. Mehr als 300 Schüler haben inzwischen an der "Planet X"-Friseur-Meisterschule ihren Abschluss gemacht.

Und dabei kam auch der Kontakt zum Beherbergungsgewerbe zustande. Viele Meisterschüler wohnen während ihres Meisterkurses in firmeneigenen Apartments des "Planet X Motels" in der Einsteinstraße.

Restaurant soll kommen

Somit eröffnet im November quasi das erste Friseurhotel Deutschlands, wenngleich Harald Gloning Wert auf die Feststellung legt, dass es sich um ein ganz normales Hotel handelt: "Das ist ein völlig anderes Standbein." In absehbarer Zeit aber mit eigenem Friseur aus dem Hause Arex. Denn ein "X"-Haarstylist soll auf dem Gelände gegenüber der ehemaligen Disco "Violet" genauso eröffnet werden wie ein neues Restaurant.

(heo)