Neu-Ulmer Student findet milden Richter

Allein dank eines milde gestimmten Richters Thomas Mayer ist einem 25 Jahre alten Studenten der Hochschule Neu-Ulm der Start ins Berufsleben nicht von vorneherein verbaut worden. Wegen achtfacher Sachbeschädigung wurde der Mann vom Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm lediglich verwarnt. Das hat den Effekt, dass der bereits einschlägig vorbestrafte Nachwuchs-Akademiker keinen Eintrag ins Führungszeugnis zu fürchten braucht – bei der Suche nach einem Job ein nicht ganz unerheblicher Aspekt.

Der Absolvent des Lessing-Gymnasiums war am Schwörwochenende im Juli 2011mit einem Freund unterwegs. Nach der Lichterserenade an der Donau ging‘s noch in eine Diskothek in Ulm, in der offenbar kräftig Wodka getrunken wurde. Später in der Nacht stellte die Polizei fest, dass der Studiosus über zwei Promille intus hatte.

Dummerweise traf der angetrunkene Student in dem angesagten Tanzschuppen auch seine ehemalige Freundin. Aus nicht näher erläuterten Gründen kam es jedoch zum Streit mit der Ex. Aufgewühlt wie er deshalb war, beschloss der Angeklagte, sich zu Fuß nach Hause in Ludwigsfeld zu machen – „um den Kopf frei zu bekommen“.

Dieses Kopf-frei-machen stellte sich als Graffiti-Schmieren heraus. In seiner Jackentasche fand der junge Mann zwei Stifte, mit denen er sich entlang des Heimwegs auf Werbetafeln, Verkehrsschildern, Zigarettenautomaten, Bushäuschen, und Hinweistafeln verewigte – mit dem vielsagenden, eventuell selbsterklärenden Wort „konfus“.

Zuletzt, schon fast vor der Haustür der elterlichen Wohnung, besudelte der Betrunkene auch noch ein Garagentor. Als er von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde, trat er die Flucht nach vorn an. Wie im Gerichtssaal auch, gab er die Taten unumwunden zu – sie seien nur eine „Dummheit“ gewesen, die nie wieder vorkommen werde, zumal er mit Graffiti nichts am Hut habe.

Richter Mayer nahm ihm diese Aussage ab, wenngleich der Angeklagte einschlägig vorbestraft war: Vor knapp fünf Jahren war er wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damals hatte er, ebenfalls im Suff, zusammen mit Kumpanen die Scheiben einer Telefonzelle zerdeppert.

Dem Studenten kam zugute, dass er sich angeschickt hat, den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro wieder gut zu machen. Rechnungen einer Werbefirma und der Stadt Neu-Ulm hat er bereits bezahlt, das Garagentor in Ludwigsfeld hat er nach eigenen Angaben selbst mit Spiritus gereinigt.

Die Verwarnung ist mit einem Strafvorbehalt von 50 Tagessätzen und einer Bewährungszeit von zwei Jahren verbunden. Lässt sich der Student in dieser Zeit etwas zuschulden kommen, wird die Geldstrafe fällig und der Eintrag ins Führungszeugnis. Seine überschüssige Energie kann der 25-Jährige laut Richterspruch ebenfalls abbauen – im Zuge von 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit. (kr)