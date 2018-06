Kündigung der City-Managerin sorgt weiter für Unruhe

Auch eine Woche danach ist der Ärger noch lange nicht verebbt. Nachdem Heinz Koch, Vorsitzender des Vereins „Wir in Neu-Ulm“ (WIN), der Citymanagerin Roswitha McLeod gekündigt hat (wir berichteten), fühlen sich zahlreiche Mitglieder immer noch vom angeblichen Alleingang des scheidenden Vorsitzenden vor den Kopf gestoßen.

Koch selbst beteuert, dass er McLeod die Kündigung bereits im Vorfeld angekündigt habe und auch mit mehreren Vereinsmitgliedern vorab darüber gesprochen habe. Zumindest McLeod erklärt jedoch auf Nachfrage, dass die Entscheidung für sie „wie aus heiterem Himmel“ kam: „Es hat mich überrascht. Und fast alle Mitglieder auch.“

Koch hat sich mittlerweile in einer E-Mail an diese gewandt und versucht, die Wogen zu glätten. Er wolle mit der Kündigung verhindern, dass der Verein durch die Ausgaben für eine Citymanagerin, er spricht von rund 36 000 Euro, in eine finanzielle Schieflage gerate. Denn allein durch die Zuschüsse der Stadt (35 000 Euro im ersten, 30 000 im zweiten und 25 000 Euro im dritten Jahr) seien diese nicht mehr gedeckt. Die erhofften Mehreinnahmen durch höhere Mitgliederzahlen oder Beitragszahlungen seien ausgeblieben.

Zwar wuchs nach Kochs Erklärung offenbar bei einigen der 100 Mitglieder das Verständnis für dessen Entscheidung, viele fragen sich nun aber, wie es mit dem Verein weitergeht, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Image Neu-Ulms aufzupolieren. „Genauso wie vorher auch, bevor es eine Citymanagerin gegeben hat“, sagt Heinz Koch.

Bei WIN seien früher Ideen in kleinem Rahmen entwickelt und dann angepackt worden. Erst mit der Festanstellung einer Citymanagerin habe sich das geändert. Das habe nichts mit der Person McLeod zu tun – die intern allerdings durchaus nicht unumstritten ist –, sondern damit, dass sich „einige Mitglieder daraufhin zurückgelehnt“ hätten, sagt Koch und hofft, dass sich das in Zukunft wieder ändert.

Spannend bleibt auch die Frage, welche finanziellen Mittel dem Verein künftig noch zur Verfügung stehen werden. Die Zuschüsse der Stadt Neu-Ulm waren ursprünglich mit der Stelle der Citymanagerin verknüpft und fallen somit zum 30. April weg. Kämmerer Berthold Stier prüft derzeit, inwieweit die Gelder zweckgebunden sind, anteilsmäßig ausbezahlt oder gänzlich einbehalten werden können.

Für Heinz Koch wäre das allerdings kein Problem. „Wir können uns dann wieder darauf konzentrieren, unsere Mitgliedsbeiträge für einzelne Projekte einzusetzen“, sagt er. Die Stelle eines Citymanagers „oder eines Stadtbildgestalters oder wie auch immer man es nennt“, sei ohnehin bei der Stadtverwaltung besser aufgehoben. Sie wird nun auch im Zuge des „Masterplans 2025“ geschaffen.

Ob die Mitglieder von WIN das genauso sehen, wird sich am 4. Februar bei der anstehenden Mitgliederversammlung zeigen. Bei dieser wird Koch turnusgemäß sein Amt als Vorsitzender abgeben und warb in seiner Mail an die Mitglieder explizit darum, Bewerbungen einzureichen. Bislang sei zumindest bei ihm noch keine eingegangen. Falls dies so bleibt, wird Ex-WIN-Vorsitzender Stephan Salzmann den Posten wieder übernehmen.