Küchenbrand in Hochhaus löst Großeinsatz aus

Schreck in der Mittagszeit: Wegen eines Brandes in einem der Hochhäuser an der Breslauer Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld sind am Freitag die Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen mit einem Großaufgebot ausgerückt. „Wir mussten mit dem Schlimmsten rechnen, zumal in dem 15-stöckigen Haus 190 Menschen wohnen“, sagte Polizeisprecher Jürgen Salzmann. Es wurde allerdings nicht so schlimm, wie anfänglich befürchtet. In gut 20 Minuten hatten die Männer der Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Drei Menschen wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. „Gott sei Dank ist die Sache glimpflich ausgegangen“, atmete Salzmann erleichtert auf.

Das Feuer war in einer Wohnung im achten Stock des Hochhauses ausgebrochen. Nach den Ermittlungen der Polizei hielten sich zu diesem Zeitpunkt eine 65 Jahre alte Frau und ihre 35-jährige Tochter in der Wohnung auf. Die Mutter habe das Mittagessen auf dem Herd zubereitet und die Küche nur für kurze Zeit verlassen. Als sie um 11.40 Uhr zurückkehrte, schlugen ihr bereits offene Flammen entgegen, weil das Feuer des brennenden Essens auf einen Vorhang übergegriffen hatte. Die Frau und ihre Tochter konnten sich selbst aus der Wohnung retten, zogen sich aber leichte Rauchvergiftungen zu. 34 Menschen aus dem siebten und achten Stock wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht.

Die alarmierten Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an: Die Polizei mit sechs Streifenwagenbesatzungen, die Feuerwehr mit 37 Mann auf neun Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 20 Mann und etlichen Fahrzeugen. Zunächst war nicht klar, ob das Feuer und der Rauch sich schon auf die darüber liegenden Stockwerke ausgebreitet hatten und die dort wohnenden Menschen bedroht waren. Schnell hatte jedoch ein Einsatztrupp der Feuerwehr die Situation erkundet und auch das Feuer in der betroffenen Wohnung gelöscht.

Innerhalb von 20 Minuten war die Gefahr vorüber. Viele der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Hochhaus befanden, waren ohne fremde Hilfe ins Freie gegangen. Eine 72 Jahre alte Frau hatte sich beim Verlassen ihrer Wohnung im Treppenhaus eine leichte Rauchvergiftung zugezogen und war ebenfalls vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Nach gut einer Stunden konnten die Rettungskräfte und die Polizei wieder abrücken. Zurück blieb ein Sachschaden in der betroffenen Wohnung von geschätzten 10 000 Euro. (rost)