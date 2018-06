In der Glacis-Galerie fliegen die Fäuste

Die dritte Fight-Night am kommenden Samstagabend in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie (Beginn 20.30 Uhr) dürfte die beiden vorangegangenen Kampfsport-Auflagen dieser Art klar übertreffen. Alleine schon, weil es im letzten Kampf des Abends zwischen Vladimir Toktasynov vom Siam Gym Leipzig und Enver „The Iron Bull“ Sljivar (Top-Team Zürich/Schweiz) um die Weltmeisterschaft des Verbands AFSO in der Klasse über 95 Kilogramm geht.

Beide waren schon Weltmeister. Auch sonst dürfte es eine Topveranstaltung für alle Kickbox-Fans werden. Veranstalter Amer Osmanhodzic sagt: „Wir hatten noch nie eine so stark besetzte Fightcard.“ Das heißt: Die Besetzung der Fight-Night ist noch besser als in den beiden Jahren zuvor. Osmanhodzic hat weitere Pläne: „Ich will nicht nur in Neu-Ulm bleiben. Dank der Unterstützung meiner Sponsoren habe ich große Ziele.“ Mehr verrät er noch nicht.

1000 Zuschauer können die Fight-Night in der Glacis-Galerie verfolgen und Osmanhodzic hofft, dass die „Hütte“ voll wird. Der Vorverkauf, so der Veranstalter, sei schon sehr gut angelaufen. Auch wenn der WM-Kampf um den schwarzen Gürtel mit der goldenen Metallplatte der Höhepunkt der Veranstaltung ist, bei dem es auch kräftig zur Sache gehen dürfte, erwartet die Besucher ein Programm mit mehreren weiteren attraktiven Kämpfen.

Spezialität des Veranstalters ist das Vier-Mann-Turnier, bei dem es in der 75-Kilogramm-Klasse, in der Osmanhodzic früher selbst gekämpft hat, um den „silbernen“ Gürtel des CWS-Champions geht (CWS-Kickboxing Ulm). Im Halbfinale dieses Turniers stehen sich einerseits Amin Noukrache (Amrani Palace Oberhausen) und Dzambulat Kulbuzhev (MBC Ludwigsburg) sowie andererseits Ergjan „Killergjan“ Ajeti (Team Mehdi Öhringen) und Panaya Mee Sue (Arena Aschaffenburg) gegenüber. Die Sieger dieser beiden Kämpfe bestreiten etwa zwei Stunden später das Finale.

Interessant werden dürfte der Kampf in der Klasse bis 77 Kilogramm zwischen Anghel Cardos (Friends Gym in Rumänien) und dem Weltmeister in zwei Verbänden, Berat Aliu (Cherokee Gym Trier). Aliu weiß: „Cardos ist ein ganz unangenehmer Gegner, er arbeitet sehr viel. Aber ich bin erfahrener.“ Einen heißen Kampf erwartet auch Weltmeister Sebastian „El Loco“ Harms-Mendez (Muay Thai Gym Mendez Überlingen), wenn er in der 71-Kilogramm-Klasse gegen Karim Allouss (Fightclub Bochum) antritt: „Der weiß, wie man Suppe kocht. Ich bin bereit, den Ring zum Brennen zu bringen.“ „El Loco“ war auf der ganzen Welt unterwegs und preist die Neu-Ulmer Veranstaltung an: „Das ist ein gigantischer Event hier.“