Helfer reinigen Teile der Bundesfestung

Es ist nass, es ist dreckig und es ist eiskalt. „Zehn Grad mehr wären schon gut“, sagt Holger Kämpfe angesichts der fünf Grad minus, die an diesem Vormittag herrschen. Sein Gesicht ist voller Schlamm, die Jacke voller gefrorenem Spritzwasser und seine Haut vor lauter Kälte leicht blau verfärbt. Mit sieben seiner Kollegen vom Förderkreis Bundesfestung Ulm steht er in einer Baugrube zwischen Glacis-Galerie und Reuttier Straße in Neu-Ulm und kämpft dort gegen den Dreck, das Eis und vor allem: die Zeit.

Mit Hochdruckreinigern ausgestattet, befreien die freiwilligen Helfer die Überreste eines früheren Eisenbahntores in der Bundesfestung von Schlamm und Schmutz. Die gut erhaltenen Mauern sollen freigelegt und anschließend fotografisch dokumentiert werden – bevor der Bagger kommt und sie in den nächsten Tagen einreißt. Denn wo einst Neu-Ulms Eingangstor für den Eisenbahnverkehr war, entstehen bald unter dem Namen „Kunstpark – Wohnart“ neue Häuser. Das sorgte bei den Mitgliedern des Fördervereins für viel Unmut. Sie können und wollen nicht verstehen, warum von den Bauherren und der Stadt keine Möglichkeit gefunden wurde, die Anlage in die Neubauten zu integrieren.

Sensationelle Befunde

„Fachlich sind die Befunde sensationell“, erklären Matthias Burger und Matthias Theile von den Festungsfreunden. Fronte eins bis drei der östlichen Umwallungsfront lautet die offizielle Bezeichnung der Anlage, deren Überreste nach dem Abriss in den 1930er-Jahren mit Erde überschüttet wurden, um dem größeren Bahnhof und den Gleisanlagen Platz zu machen. Rund 1000 Tonnen Kalk- und Ziegelstein seien noch erhalten. Drei tiefe Scharten in der Mauer ließen erkennen, wo die Gleise vor rund 100 Jahren durch die Festungsanlage führten.

Schlicht, aber monumental müssen die gewaltigen Eisenbahntore gewirkt haben. „Gut fünf Meter hoch, mit aufgesetzten Schmuckfriesen und schweren Stahltoren“, vermutet Theile. Als Teil der Bundesfestung in der Mitte des 19. Jahrhunderts sollte die Verteidigung gegen feindliche Truppen über die Eisenbahnlinie erfolgen. Sogar der Metallsteg, der über den Graben führte, hätte in diesem Fall beseitigt werden können.

Dicke Metallbolzen zeugen noch von den Lagern, auf denen die Brücke aufgesetzt war. Deutlich zu erkennen sind auch noch die Grundmauern der Kasematten. Ein Wallgewölbe aus denen heraus die Eindringlinge im Eisenbahntunnel unter Beschuss genommen werden konnten. Doch dazu kam es nie. Denn die größte Festung Europas verlor nur wenige Jahre nach ihrer Fertigstellung im Jahr 1859 ihre militärische Bedeutung, nachdem sich der Deutsche Bund aufgelöst hatte. 1873 wurde mit dem Abriss begonnen, ehe überhaupt ein einziger Schuss aus den Forts abgefeuert worden wäre.

Mit ihrem freiwilligen Einsatz bei Eiseskälte versuchen die Mitglieder des Förderkreises nun noch zu retten, was zu retten ist. Sie hoffen, zumindest die großen Sandsteinquader vor den Baggern in Sicherheit zu bringen. Die Steine werden nummeriert, um sie möglicherweise an anderer Stelle wieder aufbauen und musealen Zwecken zur Verfügung stellen zu können. „Für die Ziegelmauer wird der Weg auf die Bauschuttdeponie führen“, befürchtet Theile, bevor er das Wasser wieder aufdreht. Auch fünf Grad unter Null und klamme Finger halten ihn nicht davon ab, um die Reste der Bundesfestung zu kämpfen.