Glacis-Galerie sieht schon ziemlich fertig aus

Von außen sieht sie schon ziemlich fertig aus, im Innern wird aber noch mit Hochdruck gearbeitet: Die Neu-Ulmer Glacis-Galerie wird am 19. März ihre Einkaufspforten öffnen.

Der Countdown für die Eröffnung läuft. Auf rund 28 000 Quadratmeter Verkaufsfläche präsentiert der neue Einkaufstempel beim Neu-Ulmer Bahnhof künftig ein breit gefächertes Warensortiment. Die Ulmer Schwesterstadt erhofft sich von dem Shopping-Center bekanntlich den Durchbruch als Einkaufsstadt. Größter Mieter in der Glacis-Galerie ist der Media Markt, der seinen Standort im Neu-Ulmer Gewerbegebiet aufgibt und in die Innenstadt umzieht. Der Elektro- und Medien-Riese ist weiterhin auch in der Blaubeurer Straße in Ulm mit einem großen Geschäft vertreten.