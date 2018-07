Von Entwarnung will Claudia Spooren nicht direkt sprechen. Doch definitiv sei die Schweinegrippe am abklingen. "Der Gipfel ist überschritten." Dies würden auch Untersuchungen der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) bestätigen.

Damit folge die gesamte Region einem Trend, den das des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bereits für ganz Bayern feststellte. Weil in Bayern die ersten Fälle auftraten, ist der Freistaat auch das erste Land, indem die Fälle zurückgehen. Noch immer werden dem Neu-Ulmer Gesundheitsamt täglich zehn bis 20 Fälle an Schweinegrippen-Erkrankungen gemeldet. Allerdings habe diese Zahl kaum Aussagekraft. Die Meldepflicht ist aufgehoben. Nur in den seltensten Fällen wird überhaupt ein Labortest von den Ärzten angeordnet. Denn der kostet um die 100 Euro und könne nun auch nichts mehr an der Ausbreitung des Viruses ändern. Dafür ist es schon zu spät.

Nach wie vor sei der Verlauf dieser Influenza-Infektionen vergleichsweise harmlos. "Für Leute, die gesund sind, ist es wie eine normale Grippe." Dennoch rät Claudia Spooren nach wie vor zur Impfung. Denn offenbar sorge selbst eine überstandene Erkrankung an Schweinegrippe nicht für ausreichenden Schutz vor einer Neuinfektion. Zunehmend werde von Menschen berichtet, die schon zum zweiten Mal mit jenem H1N1-Virus zu kämpfen haben. (heo)