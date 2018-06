Exhibitionist zeigt sich am Fenster

Ein vermeintlicher Exhibitionist in Burlafingen beschäftigt seit Sonntag die Neu-Ulmer Polizei. So soll sich ein 70-jähriger Mann gegen zwölf Uhr vor dem Fenster seiner Wohnung entblößt und selbst befriedigt haben.

Eine 26-jährige Nachbarin, die das Schauspiel zufällig zu Sehen bekam, benachrichtigte daraufhin die Polizei und erklärte, dass es wohl nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen sei. Der Mann habe sich demnach schon öfter und auch gegenüber anderen Personen in Burlafingen in unsittlicher Weise präsentiert. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die in der Vergangenheit ebenfalls Opfer des Exhibitionisten geworden sind. Im schlimmsten Fall droht dem 70-Jährigen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/ 80130.