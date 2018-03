Erneuter Bombenfund: 12000 Menschen vor Evakuierung

Wenige Tage nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Neu-Ulm muss der Kampfmittelbeseitigungsdienst erneut zur Baustelle Südtstadtbogen ausrücken.

Wie die Polizei mitteilte, waren bei Baggerarbeiten am Donnerstag ein weiterer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.Die Entschärfer vor Ort bestätigten der „Schwäbischen Zeitung“, dass die 500 Kilogramm schwere Bombe am Donnerstag gegen 15 Uhr gefunden worden war. Sie soll nun voraussichtlich am Sonntag entschärft werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die freiliegende 500-Kilo-Bombe, die am Sonntag in Neu-Ulm entschärft werden soll. (Foto: Stadt Neu-Ulm)

Zwar war bekannt, dass sich auf dem Gelände Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg befinden sollen. Bei dem jetzt gefundenen Sprengsatz handele es sich aber um einen Zufallsfund, sagte ein Entschärfer.

Es wird noch eine dritte Bombe an einer anderen Stelle vermutet. Das werde jetzt geprüft. Sollte sich ein weiterer Fund bestätigen, werde auch diese am Sonntag entschärft. Bereits am 2. März war auf der Baustelle ein Sprengkörper entschärft worden.

Auf einer Pressekonferenz stellten Polizei und Stadtverwaltung am Freitag die Evakuierungspläne vor. Um den Bombenfundort wird eine Sicherheitszone mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet. Innerhalb der Zone müssen alle Menschen ihre Wohnungen ab etwa 8.30 Uhr verlassen. Betroffen sind rund 12 000 Menschen. Bereits ab 8 Uhr gibt es Straßensperrungen.

Dieses Gebiet in der Neu-Ulmer Innenstadt muss am Sonntag evakuiert werden. (Foto: Stadt Neu-Ulm)

Für alle Bürger wird eine Hotline eingerichtet. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Evakuierung nach rund sechs Stunden abgeschlossen sein wird und mit der Entschärfung begonnen werden kann.

Eine genaue zeitliche Prognose sei jedoch nicht möglich - Ziel sei es jedoch, die Entschärfung bei Tageslicht abschließen zu können.

Hotline für Bürgerfragen

Unter der Telefonnummer (0731) 97 44 18 98 sind Mitarbeiter der Polizei und des Bayerischen Roten Kreuzes erreichbar und beantworten Fragen zum weiteren Vorgehen bzw. zur nötigen Räumung der Innenstadt. Die Hotline ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr bis zum Ende des Einsatzes besetzt.

Bewohnern, die für die Zeit der Entschärfung nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommen können, stellt die Stadt Aufenthaltsmöglichkeiten in der Turnhalle der Weststadtschule (Schießhausallee 7) zur Verfügung. Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden in der Mensa der Hochschule Neu-Ulm untergebracht. Personen, die Unterstützung beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden vom Fahrdienst des BRK oder einem Hol- und Bringdienst abgeholt und zur Hochschule gefahren. Bürger, die diesen Dienst in Anspruch nehmen wollen, sollten sich bis spätestens Samstag, 15 Uhr über die Bürgerhotline anmelden.

Anwohner werden gebeten, sich rechtzeitig auf die Räumung ihrer Wohnung einzustellen. Ab 8.30 Uhr werden die Evakuierungs-Teams von Wohnung zu Wohnung gehen und die Bewohner auffordern ihre Wohnungen zu verlassen. Da die Evakuierungszeit mehrere Stunden dauern wird, werden die Bewohner gebeten, wichtige Dinge wie Medikamente mitzunehmen. Auch an Haustiere, die nicht über einen längeren Zeitraum allein in der Wohnung bleiben können, muss gedacht werden. Sobald alle Häuser geräumt sind, können die Bewohner für die Dauer des Einsatzes nicht mehr in ihre Wohnungen zurück.

Straßensperrungen

Der Radius der Sicherheitszone hat zur Folge, dass wichtige Verkehrsverbindungen in der Innenstadt gesperrt werden müssen. Betroffen hiervon sind unter anderem der Allgäuer Ring und die Herdbrücke. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Neu-Ulmer Innenstadtbereich für die Dauer des Einsatzes weiträumig zu umfahren.

Donauklinik

Die Donauklinik ist für Besucher ab Start und bis zur Aufhebung der Sperrungen für Besucher nur fußläufig erreichbar. Die Rettungsdienste können die Klinik anfahren.

Innenstadtgeschäfte/Gastronomie

Alle Innenstadtgeschäfte und Einrichtungen innerhalb der Sicherheitszone (Gaststätten, Bäckereien etc.), die am Sonntag turnusmäßig geöffnet hätten, bleiben für die Dauer des Einsatzes geschlossen.

Karte: entschärfte Bomben in Baden-Württemberg