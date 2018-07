Edwin-Scharff-Museum zeigt historische Kinderbücher

Der Faszination des Schauens, Lesens und Welt- Entdeckens will die neue Sonderausstellung im Edwin Scharff Museum am er Petrusplatz nachspüren. Zum zehnjährigen Bestehen verlässt das Haus nach seiner erfolgreichen Ausstellung der Brücke-Aquarelle damit wieder einmal den Pfad der reinen Kunstausstellungen.

Sie zeigt zum Jahreswechsel mit "Struwwelpeter und Dornröschen - Historische Kinderbücher aus einer Privatsammlung" eine vielschichtige kulturgeschichtliche Ausstellung. Damit sind erstmals kleine Kostbarkeiten eines Sammlers aus dem Landkreis Neu-Ulm vom 12. Dezember 2009 bis zum 14. März 2010 öffentlich zu sehen ist. Unter den Exponaten sind zahlreiche Erstausgaben und teilweise sogar die nach heutigem Forschungsstand einzigen erhaltenen Exemplare. Es werden bekannte, aber auch heute vergessene Kinderbücher vom Ende des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts präsentiert.

Lehrreiches Buch

Die Entwicklung vom lehrreichen Lesebuch mit moralischem Inhalt zum auch vergnüglichen und reich illustrierten Kinderbuch wird beim Rundgang deutlich. Die aufwändig gestaltete, vom Museumsteam konzipierte Ausstellung will Erwachsene wie Kinder gleichermaßen ansprechen und an die Faszination von Büchern anknüpfen. Sie will aber auch die Poesie so mancher Abbildung zum Leben erwecken und Erinnerungen an die eigene Kindheit wachrufen. Die Auswahl der Bücher führt zudem vor Augen, wie eng die Entwicklung der Kinderbuch-Literatur mit dem Fortschritt der verschiedenen Druck- und Reproduktionstechniken verbunden ist.

Die Bandbreite des Ausgestellten ist groß: So populäre Bücher wie der 1845 erschienene "Struwwelpeter" werden genauso präsentiert wie frühere 'Bestseller', die einst jedermann geläufig waren, heute jedoch nur noch wenigen Kindern und Jugendlichen ein Begriff sind, etwa "Die kleine Feuerwehr" (1892), "Robinson Crusoe" (1836) oder James Fenimore Coopers Lederstrumpf-Erzählungen (1823-27). Bekannte Illustratoren wie Franz Graf von Pocci oder Heinrich Vogeler und berühmte Märchensammler und - erzähler wie Hans Christian Andersen, Ludwig Bechstein oder die Gebrüder Grimm sind neben vielen unbekannten Autoren vertreten.

Stimmungsvoll entführt die Ausstellung des Edwin Scharff Museums in die "gute alte Zeit" früherer Jahrhunderte, etwa mit dem "Goldenen Weihnachts-Büchlein für fromme Kinder", in eine Zeit freilich, in der Mädchen artige Puppenmütter und Jungen wagemutige Welterforscher zu sein hatten.

Märchen-Hörstation

In der Ausstellung kann man nicht nur Sehen, es gibt auch eine Märchen-Hörstation oder Faksimiles von Büchern aus der Sammlung laden im Ohrensessel zum Lesen und Anschauen ein. Es werden Drucktechniken erklärt und bei einem Mitmachangebot können Vorlagen aus "Der kleine Papparbeiter oder deutliche Anweisung in Pappe zu arbeiten für Kinder" aus dem Jahr 1815 nachgebaut werden. Im Weihnachtszimmer schließlich gibt es unterm Christbaum jede Menge Möglichkeiten zum Lesen und Vorlesen. Ein umfangreiches Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene rundet das Ausstellungskonzept ab. Zur Kinderbuch-Ausstellung wurde auch extra ein Katalog erarbeitet.