Edwin Scharff Museum entdeckt die Mutter in der klassischen Moderne

Die heilige Mama hat ausgedient. Im Denken der Gegenwart geht es eher um Väter am Wickeltisch, Kita-Plätze und die Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Auch in der neuen Kunst ist Mutterschaft nicht gerade ein angesagtes Thema. Das war vor 100 Jahren anders. Fortschrittsglauben und Kriegstreiberei, politische Umwälzungen und eine katastrophale Wirtschaftskrise prägten die Epoche. Die Frau mit Kind wurde zum Sinnbild für Geborgenheit und Gefährdung. „Zwischen Madonna und Mutter Courage“ heißt eine berührende Ausstellung im Neu-Ulmer Edwin Scharff Museum mit 80 Bildern und ein paar Skulpturen aus der Zeit von 1905 bis 1935.

Ob fromm oder nicht – viele Maler des jungen 20. Jahrhunderts hatten die Muttergottes im Sinn. Die unbefleckte Empfängnis und andere theologische Fragen interessierten sie dabei weniger als das, was Kuratorin Gesa Bartholomeyczik „die Hoffnung auf einen neuen Menschen“ nennt. Mitten im Ersten Weltkrieg schnitt der Expressionist Erich Heckel eine Madonna in die Holzplatte, deren Kind eher ein erwachsener Mann ist, der ewige Soldat. Das gleiche Motiv hatte Heckel, wie man weiß, ein Jahr zuvor in einem Militärlazarett auf Zeltplanen gemalt – zum Trost der verletzten Körper und Seelen. Gerhard Marcks vergoldete 1919 die Figur einer nährenden „Frau mit Säugling“. Paul Adolf Seehaus, ein Freund und Schüler von August Macke, setzte 1919 eine „Madonna der Vorstadt“ mit einem lichtumflorten Knaben zwischen aufstrebende kubistische Formen.

Für einen anderen Macke-Freund, Hans Thuar, posierte dessen hübsche Frau Henriette mit Töchterchen Jane im Jahr der Inflation 1923 als nachdenkliche Madonna in einem blühenden Garten. In der Hand hält sie eine Pflaume, Symbol der Fruchtbarkeit. Nichts ist verloren. Eher wehmütig stimmt ein Bild des Münchners Georg Schrimpf, auf dem sich eine madonnenhafte Wanderin mit ihrem nackten Baby zur „Mittagsrast“ unter einen Baum gesetzt hat und eingeschlummert ist. Erschöpft sieht sie aus, die Augen sind geschlossen, und doch drücken ihre übergroßen Hände das Kind fest an der Brust. Die Idylle ist überschattet von der Botschaft, dass Schrimpfs Frau Maria vier Jahre zuvor bei der Geburt ihres Sohnes gestorben ist.

Alle Mutterliebe ist machtlos gegen das Schicksal – auch das zeigt die Ausstellung. Die sozialkritische Zeichnerin Lea Grundig (1906-1977) enthüllte in den 30er-Jahren mit ihrer Grafikserie „Frauenleben“ die Folgen von Armut und Not. Mutig schuf sie Radierungen mit ausgemergelten Gestalten und einem sterbenden Kind – sehr fern vom Hurra-Geschrei der Nazis. Nach Verhaftungen durch das NS-Regime konnte sich Lea Grundig nach Israel retten, kehrte später zurück und wurde eine Kunstheldin der DDR. Die große Käthe Kollwitz (1867-1945), deren jüngster Sohn Peter im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger gefallen war, setzte ihm noch 1937 ein privates Denkmal mit der Figur einer trauernden Mutter, die den toten Jüngling wieder aufnimmt in ihren Schoss. Kurz danach schuf sie einen „Turm der Mütter“, die versuchen, ihre Kinder zu schützen. Vergeblich – der nächste Krieg kam bekanntlich schon bald.

Selbst Heinrich Zilles vorwiegend heiteres Berliner „Milljöh“ kann man auch mit anderen Augen sehen. Nichts zu lachen hat da die magere, früh gealterte Mutter, die mit drei Kindern auf der Treppe hockt und einfach „Hunger“ leidet. Aber ehe die Depression zur Mutter der Empfindung wird, sollte man sich ganz schnell ein paar optimistischere Bilder ansehen. Der Neu-Ulmer Edwin Scharff (1887-1955), Namensgeber des Museums, schuf Anfang der 20er-Jahre einige wunderschöne Zeichnungen und ein Bronzerelief, worauf seine Frau, so Museumsdirektorin Helga Gutbrod, „die Mütterlichkeit schlechthin“ darstellt. Schon 1906 zeichnete Paula Modersohn-Becker eine nackte Mutter mit ihrem Baby in inniger Umarmung – unerhört freizügig für die Zeit. Und Expressionisten wie Otto Mueller und Heinrich Richter-Berlin feierten die Frauen der Sinti und Roma als – damals war das politisch noch nicht unkorrekt – „Zigeunermadonna“. Der Saaltext zitiert Otto Pankok, der immer wieder Inspiration bei seinen Zigeunerfreunden suchte und sich bei ihnen aufgehoben fühlte wie an Mutters Brust: „Dem ewigen Spießer bleiben sie ein Gräuel, sie, die schwarzen Lieblinge der Freiheit.“

„Zwischen Madonna und Mutter Courage – Zur Darstellung der Mutter in der Kunst von 1905 bis 1935": bis 13. Januar 2013 im Edwin Scharff Museum Neu-Ulm, Petrusplatz.