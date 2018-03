Co-Trainer glaubt an Korkut und VfB-Rettung

So schnell kann’s gehen. Am Montag noch war Ilija Aračić Trainer des bayerischen Regionalligisten FV Illertissen, schon am Dienstag stand er als neuer Co-Trainer des VfB Stuttgart an der Seite des umstrittenen Neu-Cheftrainers Tayfun Korkut auf dem Trainingsplatz. „Ich brauchte nicht lange zu überlegen“, sagt Aracic im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Es ist eine sehr reizvolle Aufgabe.“

+++ Berufsoptimist Korkut soll den VfB retten +++

Drei Trainingseinheiten haben Korkut, Aračić und sein Co-Kollege Steven Cherundolo seither gemeinsam mit dem Team arbeiten können, am Samstag steigt das erste gemeinsame Spiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky). „Die Mannschaft ist sehr willig“, sagt der 47-jährige Aracic, der zwischen 2012 bis 2015 die U19 des VfB trainierte: „Wir sind davon überzeugt, dass wir etwas bewegen können.“

VfB-Fans nicht von Korkut überzeugt

Viele VfB-Fans sind davon aber überhaupt nicht überzeugt. Die Verpflichtung von Korkut und auch schon den Rausschmiss von Hannes Wolf nehmen viele Schwaben ihrem Sportvorstand Michael Reschke übel. „Das, was in den Medien kommt – das ist normal in dem Geschäft“, sagt Aračić, der für Hertha BSC 25-mal in der Bundesliga auflief: „Wenn die Ergebnisse stimmen, wird die Stimmung auch wieder positiv.“

Ob Korkut dafür der richtige Mann ist? Aračić vertraut dem früheren Trainer von Bayer Leverkusen, Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern. Beide haben 2010 zusammen die Lizenz zum Fußballlehrer gemacht. „Sicherlich sind die Erwartungen immer andere. Aber Tayfun ist kein Unbekannter in der Liga. Er hat bewiesen, dass er es kann. Er hat in Hannover die Mannschaft vor dem Abstieg gerettet“, sagt Aračić, der sich bei bei seinem Ex-Verein, dem FV Illertissen, extra eine entsprechende Klausel in den Vertrag reinschreiben lassen hatte. „Wenn ich etwas Besonderes bekomme, dann möchte ich auch gehen können“, erzählt er.

Neuer Trainer in Illertissen

Beim bayerischen Regionalligisten haben die Verantwortlichen nach dem überraschenden Abgang des Kroaten inzwischen einen Nachfolger verkünden können: Herbert Sailer übernimmt ab sofort. Der 49-Jährige ist kein Unbekannter beim FVI. Er war vier Jahre lang Co-Trainer bei Aračićs Vorgänger Holger Bachthaler, der derzeit die U18 von Red Bull Salzburg coacht. Sailer kennt also noch einen Großteil des aktuellen Teams. Sein Co-Trainer wird Timo Räplle, der zuletzt beim bayerischen Kreisligisten Ingstetten/Schießen als Trainer tätig war.

Doch für den FV Illertissen ist Aračić nicht der einzige Verlust. Sein bester Torschütze Alexander Nollenberger wechselt zum Ligakonkurrenten Bayern München II. Man habe dem Illertisser Nachwuchstalent keine Steine in den Weg legen wollen, teilt der Verein mit. Über den Zeitpunkt des Wechsels, am letzten Tag vor Wechselfrist-Ende, sei man jedoch nicht besonders erfreut.

Seit Montagabend steht fest: Tayfun Korkut ist der neue Trainer beim VfB Stuttgart. Eine Personalentscheidung, die nicht nur auf Anklang gestoßen ist. Aber wie ist die Stimmung auf dem Trainingsgelände?