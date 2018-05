American Football ist auf dem Vormarsch

Wenn Tausende Deutsche in einer Nacht von Sonntag auf Montag wach bleiben, um fernzuschauen, kann es eigentlich nur eine Veranstaltung geben, die das schafft: der Super-Bowl in den USA. Das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL ist ein Zuschauermagnet und gilt weltweit als eine der Sportveranstaltungen mit den höchsten Einschaltquoten. Dieses Jahr spielen die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots um den Titel und wieder werden einige Deutsche einschalten – im vergangenen Jahr waren es über eine Million.

Das ist insofern erstaunlich, da American Football in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich immer nur dann wahrgenommen wird, wenn der Super-Bowl ansteht. Und dann geht es oft nicht darum, wer gewinnt, sondern welcher Musiker in der Halbzeit-Show auftritt oder welche Promis im Stadion sind. „Football gilt immer noch als Randsportart“, sagt Klaus Weiß. Er ist Abteilungsleiter des Neu-Ulmer Footballteams Spartans. „Das sehen wir auch in Neu-Ulm leider immer wieder und müssen für einige Dinge mehr kämpfen als andere.“

Um die 160 Spieler laufen derzeit für die Spartans auf, der Großteil davon (etwa 70) spielt für die Seniors, also die erste Mannschaft, die in der Regionalliga antritt. Um die Jugendarbeit kümmern sie sich in Neu-Ulm auch. Neben den Seniors gibt es Teams in der U19, U15 und U13. Die Spartans schaffen es, für die Jugendlichen interessant zu sein. „Alle Teams bekommen fast täglich neue Anfragen“, sagt der Abteilungsleiter. Im Jugendbereich dürfte es aber ruhig noch etwas mehr sein, wünscht sich er sich.

Die mediale Präsenz des American Football habe daran seinen Anteil, sagt er weiter. Seit drei Jahren laufen Spiele der NFL regelmäßig im deutschen Free-TV. „Seitdem spüren wir einen gewachsenen Zustrom von Spielern.“ Der Sender Prosieben hat sich die Rechte gekrallt und fährt damit sehr gute Einschaltquoten ein. Das schließt den Super-Bowl mit ein, er ist aber schon seit einigen Jahren in Deutschland frei zu sehen. Von den Übertragungen der Liga-Spiele profitieren auch die Spartans. Die normalen Spiele ziehen die Leute sogar noch mehr in den Verein als es der Super-Bowl schafft. „Den Super-Bowl selbst gibt es ja schon eine ganze Weile. Viel mehr hilft uns die vermehrte Ausstrahlung der Spiele und klar, der Super-Bowl ist dann der krönende Abschluss. Diesen Abschluss werden die Spartans am Sonntag in der Glacis-Galerie anschauen, dort steigt ein Public-Viewing (ab 21 Uhr).

Mit dabei ist dann auch Daniel Koch, der Trainer der Spartans. Er sieht den American Football in Deutschland „im Aufschwung“. Der Super-Bowl und die TV-Übertragungen helfen dabei, sagt er. Organisiert ist der deutsche Football im American Football Verband Deutschland (AFVD), der im vergangenen Jahr über 60 000 Mitglieder zählte, der Verband gehört zu den am stärksten wachsenden Sportverbänden Deutschlands. Auch in der Region sieht Daniel Koch den Sport im Aufschwung. Mit den Biberach Beavers gibt es im Neu-Ulmer Umkreis noch einen weiteren Regionalligisten, der allerdings in einer anderen Staffel der Liga startet. Außerdem habe es in der vergangenen Zeit einige Neugründungen von Vereien in Bayern gegeben, ergänzt Koch.

Er und sein Abteilungsleiter sind sich übrigens uneinig, wer den Super-Bowl gewinnen wird. Koch tippt auf die Philadelphia Eagles, Klaus Weiß rechnet mit dem Vorjahressieger New England Patriots mit Superstar Tom Brady. Die Begründung: „Die haben, glaube ich, das FC-Bayern-Gen.“