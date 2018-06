72-Jährige gerät ins Visier von Dieben

Ins Visier von Dieben und Einbrechern ist offenbar eine 72-jährige Frau aus Neu-Ulm geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rentnerin am vergangenen Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in der Vorwerkstraße die Handtasche gestohlen. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Täter den Trageriemen mit einem scharfen Werkzeug durchgeschnitten und die Tasche unbemerkt an sich genommen haben.

Neben Handy, Geldbörse, Brille und Bargeld befanden sich auch sämtliche Ausweispapiere der Frau in der Tasche. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Die 72-Jährige ließ daraufhin sofort die Schlösser ihres Hauses in Neu-Ulm auswechseln, was sich im Nachhinein als völlig richtig herausstellte. Denn nur zwei Tage später entdeckte die Frau in ihrem Garten frische Fußspuren im Schnee, die gezielt zu Fenstern des Anwesens führten und offenbar nicht von den Hausbewohnern stammten. Einbruchspuren wurden aber keine festgestellt.