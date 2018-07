17-Jähriger schießt auf Sicherheitsmann

Auf einen Mitarbeiter der Neu-Ulmer Sicherheitswacht ist am Samstagabend geschossen worden. Glücklicherweise handelte es sich bei der Waffe lediglich um eine Softair-Pistole. Nur deshalb kam der Sicherheitswächter mit leichten Verletzungen davon.

Als Täter ermittelte die Polizei einen 17-Jährigen, der den Schuss auch zugegeben hat. Polizeisprecher Günter Gillich zeigte sich gestern schockiert: „Es ist schlimm, wenn auf die Ehrenamtlichen geschossen wird, auch wenn der Junge sich vielleicht nur einen Spaß erlauben wollte.“

Dass er in Tötungsabsicht geschossen hat, glaubt die Polizei nicht. Der Jugendliche hat nun auf jeden Fall eine Menge Ärger am Hals. Der verletzte Sicherheitswächter war am ver gangenen Samstag mit einem Kollegen in der Steubenebenstraße auf Streife als er von dem jungen Mann aus einer Entfernung von sieben Metern beschossen wurde.

Die Fußstreife der Sicherheitswacht, zwei Männer im Alter von 48 und 49 Jahren, hatte zuvor gegen 19.20 Uhr in der Steubenstraße die Insassen eines Autos, die am Rand des Spielplatzes mit aufgedrehter Musik die Wohngegend beschallten, beanstandet. Widerwillig drehten sie die Lautsärke zurück, stellten die Musik leiser. Die Sicherheitswacht gingen daraufhin weiter.

Nach wenigen Metern, hörten sie einen Schuss, und der 48-Jährige spürte einen stechenden Schmerz an der hinteren linken Schulter. Aus einer von der Situation unbeteiligten Gruppe von etwa 15 Jugendlichen heraus hatte der 17-Jährige geschossen. Gegenüber der Polizei gab er die Tat zu, erklärte aber, er habe nicht vorsätzlich auf den Mann gezielt. Die Waffe ist sichergestellt und wird auf technische Veränderungen hin überprüft.

Der junge Schütze ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist in der Vergangenheit bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen. In den 15 Jahren seit Bestehen der Sicherheitswacht ist dies der erste Angriff dieser Art.

Laut Polizeisprecher Günter Gillich werden die Ehrenamtlichen zwar immer wieder beleidigt, zu tätlichen Angriffen sei es aber noch nicht gekommen. Derzeit zählt die Sicherheitswacht in Neu-Ulm zehn Mitarbeiter, die abwechselnd zu zweit auf Fußstreife gehen. Für den Fall, dass es brenzlig wird, könne sie über Funk die Polizei zu Hilfe rufen. Die ist unter anderem auch deshalb notwendig, weil die Befugnisse der Sicherheitswacht beschränkt sind. Über das sogenannte Jedermannsrecht hinaus dürfen sie Platzverweise erteilen und können Identitätsfestellungen vornehmen.

Günter Gillich bezeichnete die bei ihrer Einführung in Bayern heiß umstrittene Sicherheitswacht als sinnvolle Einrichtungen, die zum subjektiven Sicherheitsemfinden der Bürger in der Stadt beitrage. (rost)