Zwei Verletzte nach Unfall in Amstetten

Verhältnismäßig glimpflich endete am Freitagmittag ein Unfall in der Ortsdurchfahrt von Amstetten. Gegen 12.30 Uhr hatte ein Autofahrer seinen VW Golf halbseitig auf dem Gehweg geparkt, um eine Kleinigkeit zu erledigen. Als er wieder auf die B10 einfahren wollte, übersah er einen von hinten kommenden Kleinwagen.

Beide Autos stießen an den vorderen Ecken zusammen, der Mitsubishi wurde dabei so getroffen, dass er auf die Fahrerseite kippte und einige Meter über die Fahrbahn rutschte. Unfallzeugen konnten die Fahrerin und ein mitfahrendes Kind aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Amstetten sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr in Richtung Ulm um. Außerdem mussten sie auslaufende Flüssigkeiten abbinden und die Unfallstelle reinigen. Nachdem der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei die Spuren an der Unfallstelle gesichert hatte und ein Abschleppdienst die beiden Fahrzeuge geborgen hatte, konnte der Verkehr nach gut einer Stunde wieder ungehindert fließen.

