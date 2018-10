Zwei Schwerverletzte nach schwerem Unfall in Amstetten

Bei einem schweren Unfall am Freitagmittag in Amstetten sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, sind wohl zwei PKW an dem Unfall in der Amstetter Hauptstraße beteiligt gewesen.

Ein Fahrzeug solle nach dem Zusammenprall auf der Seite zum Liegen gekommen sein, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Die Bergungsarbeiten laufen, die Straße sei derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

