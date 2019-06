Ziel: Im Oktober soll die Merklinger Straße fertig sein

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ thematisierte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Ortsumleitung anlässlich der Vollsperrung der Merklinger Straße.

Anlieger würden „gewisse Probleme“ mit der Umleitungssituation sehen. Es herrsche eine große Belastung wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens. Das Gemeindeoberhaupt wollte sich zur Beibehaltung die Rückendeckung des Gemeinderates holen, betonte, dass er dankbar dafür ist, diese Umleitung einrichten zu können. Sonst hätten die Nellinger täglich die entsprechend große Umfahrung über Scharenstetten in Kauf nehmen müssen.

Außerdem, so prophezeite es Kopp, hätte es dann ein „wildes Fahren“ und entsprechend Chaos auf den Feldwegen gegeben. Diese geordnete Öffnung sei aus seiner Sicht sinnvoll und zweckmäßig. „Wie sehen Sie es?“, fragte er in die Runde. Ihm sei wichtig, dass die Mitglieder des Gemeinderates hinter ihm stehen.

Diese gaben ihm ein eindeutiges Signal: Die Umleitung, wie sie derzeit Bestand hat, soll auch weiter so genutzt werden. Ratsherr Werner Staudenmaier vertrat eine klare Position: Es sei eben wichtig, dass man sich an die Verkehrsregeln hält – also Tempo 30 in der Steinbosstraße und der Meierweg als Einbahnstraße. Er könne nicht nachvollziehen, wie Anwohner auf Gedanken kommen, beispielsweise an Wochenenden eine Schranke zu errichten. „Für mich gibt es da keine Diskussion“.

Ebenso sah es Helmut Wörz. „Es ist halt jetzt mal so.“ Kämmerer Werner Zimmermann warb für Akzeptanz. „Ich sehe keine gute andere Lösung.“ Die Situation sei akzeptabel, komme beim zweiten Bauabschnitt auch auf andere Anlieger zu. Problem sei das Verhalten der Fahrzeugführer. Die könne die Gemeinde nicht erziehen.