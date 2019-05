Zeugen helfen Polizei, mutmaßlichen Einbrecher zu fassen

Weil er in Geislingen in ein Geschäft eingebrochen sein soll, sitzt ein 21-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, steht der junge Mann im Verdacht, Mittwochnacht einen Einbruch in das Geschäft in der Schillerstraße begangen zu haben.

Um dort hinein zu kommen, soll er eine Scheibe entfernt haben. Der Mann habe bei seiner Tat unter anderem einen Computer gestohlen. Danach sei er geflüchtet. Ein Zeuge habe die Tat beobachtet, konnte den Täter jedoch nicht erkennen.

Weiterer Zeuge meldet sich

Donnerstagabend rief dann ein weiterer Zeuge die Polizei. Er beobachtete, wie ein Mann das Geschäft in der Schillerstraße auffällig begutachtete. Die Einsatzkräfte kamen und überprüften den Mann, der auf einem Roller saß.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass der Mann den Einbruch Mittwochnacht begangen haben soll. Außerdem stellte sich heraus, dass er noch eine Bewährungsstrafe wegen anderer Eigentumsdelikte offen hat.

Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des 21-Jährigen. Dabei fanden sie einen Teil der Beute. Sie stellten die Sachen sicher. Auch den Roller, den der Tatverdächtige dabei hatte, schauten sich die Polizisten genauer an. Dabei stellten sie fest, dass dieser Mitte Mai gestohlen wurde.

Diebstahl des Rollers eingeräumt

Mittlerweile räumte der 21-Jährige den Diebstahl des Rollers ein. Noch am Freitag wurde der Mann dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Göppinger Kriminalpolizei (Telefon 07161/632360) dauern an. Die Beamten wollen nun die genauen Hintergründe für die Tat herausfinden und ermitteln auch, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten in Frage kommt.