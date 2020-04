Zeugen gesucht: Nach dem Tod eines 19-Jährigen sind viele Fragen offen

Die Ermittler stehen nach dem Tod eines 19-Jährigen in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) noch vor vielen offen Fragen. „Alles ist denkbar“, sagt Oberstaatsanwalt Stefan Adamski am Donnerstag im Gespräch mit Schwäbische.de. Denn die genaue Todesursache sowie die weiteren Umstände des Todees liegen auch zwei Tage nach dem Todesfall weiter im Dunkeln.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte bereits ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Bei einem so früheren Stand der Ermittlungen könne laut Oberstaatsanwalt aber nie ein bestimmter Sachverhalt komplett ausgeschlossen werden.

Das war passiert

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er unter einem Auto, das auf einem Feldweg stand, eine leblose Person entdeckt hatte. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Bis in die Nacht wurden Spuren vor Ort gesichert. Die Feuerwehr leuchtete den Ort des Geschehens mit Scheinwerfern aus.

19-Jähriger war mit anderem Mann im Auto unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft war der 19-Jährige zuvor mit einem 21-Jährigen in dem Auto im Wohngebiet Böhringer Weg unterwegs gewesen.

Während der Fahrt soll der Wagen bereits mehrere Steine und auch einen Metallzaun gerammt haben.

Auf einem Feldweg in etwa 100 Meter Entfernung stoppte dann der Pkw. Dort fand der Zeuge später auch das Auto, unter dem der 19-Jährige lag. Laut Spurenlage wurde das Opfer definitiv überrollt.

21-Jähriger wurde am Ort des Geschehens angetroffen

Der 21-Jährige, der mit im Auto saß, wurde laut Polizei direkt am Ort des Unglücks angetroffen. Bislang gibt es keine Angaben zur Frage, was der Mann in der Zwischenzeit getan hat oder wo er sich beim Auffinden des Opfers genau befand.

Auch wer von den beiden Männern am Steuer saß, ist weiter unklar. Teil der derzeitigen Ermittlungen sei auch die Frage, inwiefern womöglich Alkohol oder andere Drogen eine Rolle gespielt haben könnten.

Der 21-Jährige habe bislang keine Angaben gemacht, befindet sich aber auf freiem Fuß und nicht in Untersuchungshaft, berichtet der Oberstaatsanwalt. Beide jungen Männer, die aus der Region kommen, kannten sich, so Adamski weiter. In welchem konkreten Verhältnis sie aber zueinander standen, müsse noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts hat die Staatsanwaltschaft Ulm einen Sachverständigen hinzugezogen. Auch eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern. Die Verkehrspolizei Mühlhausen sucht weiterhin nach Zeugen und fragt:

Wer hat Dienstagabend einen roten VW Golf im Wohngebiet Böhringer Weg fahren sehen?

Wer kann den Fahrer des Autos beschreiben?

Wer hat gesehen oder gehört, was auf dem Feldweg geschehen ist?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Zeugen erreichen die Verkehrspolizei Mühlhausen unter Telefon 07335/9626-0.