Wunschsternaktion für Kinder aus finanziell schwachen Familien startet wieder

Das Weihnachtsfest ist gerade für Kinder etwas ganz Besonderes. Nicht zuletzt, weil es an dem christlichen Fest eine Menge Geschenke gibt. Das ist aber nicht überall so, denn in manchen Familien können es sich die Eltern aus finanziellen Gründen nicht leisten, ihren Kindern ein großes Weihnachtsgeschenk zu machen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es die Aktion „Wunschsterne für Kinder.“

Die Gemeinde Nellingen hat in ihrem Amtsblatt auf diese Aktion hingewiesen. Es gebe auch in Nellingen Familien in wirtschaftlicher Not, angesichts der sie ihren Kindern nicht ohne Weiteres einen Weihnachtswunsch erfüllen können. Deshalb möchte die Bürgerstiftung Laichinger Alb in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nellingen und der Volksbank Laichinger Alb diesen Kindern mit den gespendeten Geschenken eine Freude bereiten.

Weihnachtsbaum mit Wunschsternen wird in den Geschäftsstellen aufgestellt

„Wir als Gemeinde unterstützen das und fahren die Geschenke dann auch aus“, sagt Sarah Schlaiß, die momentan die Briefe an die Familien schreibt, um zu klären, wo es Bedarf gibt. Und sie fragt natürlich auch, was sich die Kinder wünschen. Dabei soll das Geschenk nicht mehr als 30 Euro kosten und es werden keine Gutscheine verschenkt.

„Ich habe auch schon die ersten Antworten bekommen und da findet sich nicht nur Spielzeug auf den Wunschzetteln, sondern auch Kleidung“, berichtet Schlaiß. Falls sich weitere Familien angesprochen fühlen und noch keinen Brief bekommen haben, können sie sich gerne im Rathaus bei ihr melden.

Aber auch die Privatsphäre bleibt gewahrt, da auf den Wunschsternen nur Nummern stehen. Diese werden in der Vorweihnachtszeit in der Geschäftsstelle der Volksbank in Nellingen einen Weihnachtsbaum zieren. Jeder, der einen Kinderwunsch erfüllen möchte, sucht sich einen Stern aus und gibt das Päckchen nett verpackt wieder in der Geschäftsstelle der Volksbank ab. Kurz vor Weihnachten werden diese dann an die Gemeindeverwaltung Nellingen übergeben und schließlich an die Familien ausgefahren.

Ralf Schiffbauer, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Laichinger Alb sowie der Bürgerstiftung Laichinger Alb, sagt: „Wir machen das schon seit vielen Jahren. Die Aktion findet aber nicht nur in Nellingen, sondern auch in Merklingen, Laichingen und Heroldstatt statt.“

Eine schöne Aktion die allen viel Freude bereitet

Auch in Laichingen würden die Wunschsterne an einen Tannenbaum gehängt. Die vielen „Helfer des Christkinds“ können sich einen aussuchen und so einem Kind mit einem liebevoll verpackten Geschenk eine Freude bereiten. „Wir bekommen von den Leuten für die Aktion sehr viel positives Feedback. Für sie ist es natürlich besonders schön, weil sie wissen, dass ihr Geschenk auch dort ankommt, wo es gebraucht wird“, betont Schiffbauer. Auch ihm, seinen Mitarbeitern und allen anderen Helfern mache es eine große Freude. Gerade die Zeitstifter der Bürgerstiftung, die die Geschenke ausfahren, freuen sich immer, wenn sie in die strahlenden Gesichter der Kinder blicken dürfen.

Im vergangenen Jahr seien durch die „Wunschsterne“-Aktion 130 Kinder beschenkt worden. „Das ist immer wieder etwas überraschend, dass es bei uns so viele Familien gibt, die sich einfach nicht so viel leisten können“, sagt Ralf Schiffbauer nachdenklich.

Dennoch könne genau hier mit den gespendeten Geschenken Gutes getan werden, sodass das Weihnachtsfest für alle Kinder auf der Schwäbischen Alb schön wird. Auch wenn es immer viel zu organisieren gebe, so überwiege die Freude.