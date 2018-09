Wo sich die Gemeinde weiter entwickeln möchte

Die Gemeinde Nellingen möchte sich weiterentwickeln – finanziell mit Hilfe des Städtebauförderprogramms. Um einen Antrag auf Aufnahme in dieses Förderprogramm zu stellen, bedarf es als Voraussetzung eines gesamtörtlichen Entwicklungskonzeptes (GEK) und eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). Die Kommune ist dabei, gemeinsam mit der LBBW Kommunalentwicklung, einen Entwurf aufzustellen. Dieser wurde in der Sitzung des Gemeinderates präsentiert.

„Wir sehen in der Ortsmitte Handlungsbedarf“, verdeutlichte der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU). In den vergangenen 15 Jahren seien 120 Bauplätze verkauft worden. Im Zentrum des Ortes gebe es aufgrund der Landesbauordnung aber einen Bestandschutz für Stallungen. Das soll sich ändern, so dass sich dann auch das Bild in der Kommune entwickeln könnte. 50 Stallungen seien derzeit nicht genutzt und stünden leer.

Parallel zu der Aufstellung der Entwicklungskonzepte wurde eine Bürgerbeteiligung organisiert. Heißt: Im Rahmen des Tags des offenen Betriebes im April dieses Jahres konnten die Nellinger aufzeigen, wo sie Schwächen aber auch Stärken der Kommune sehen (siehe Artikel auf dieser Seite). „Das Thema begleitet mich schon seit meiner Wahl im Jahr 2001. Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, so das Gemeindeoberhaupt.

Die Untersuchung: Infrastruktur, Wohnen, Gewerbe, Energie und Klimaschutz: Thomas Geissler von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung zeigte dem Gremium auf, welche Themen im Rahmen der Untersuchung behandelt wurden. Primäres Ziel sei die Schaffung von Wohnraum in der Ortsmitte.

Das Untersuchungsgebiet sei derzeit 16 Hektar groß. Neben großem Potenzial zur Weiterentwicklung im Außenbereich gebe es ebenso Möglichkeiten im Kern der Kommune. Welche dies sind, zeigte Jasmin Kizler auf. Im November vergangenen Jahres wurde eine Bestandsaufnahme gemacht. Die Gebäude im Zentrum wurden von außen angeschaut. Derzeit gebe es noch vier landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung sowie vier Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Insgesamt wurden 365 Gebäude aufgenommen. Die Erhebung des Zustands zeige, dass 60 Prozent der Gebäude im Untersuchungsgebiet starke bis schwerwiegende Mängel aufweisen. Deswegen sei klar, dass die Sanierung der Gebäudesubstanz sowie die Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse ein Schwerpunkt in Nellingen bilde.

Das Rathaus grenze im nördlichen Bereich an das Untersuchungsgebiet, sei aber kein Teil mehr davon – im Gegensatz zur Festhalle, der Kirche, dem Sportheim sowie dem Museum. Auch die Gaststätte Krone liegt im Untersuchungsgebiet.

Die Potenziale: Kizler sieht unterschiedliche Potenziale. Ein Gebiet liege an der Aicher Straße. Durch Abbruch könnten fünf Wohneinheiten geschaffen werden. „Beim Meierweg gibt es eine große Potenzialfläche mit möglichen 25 Wohneinheiten. Zudem könnte eine Verbindung zur Kirchgasse geschaffen werden“, erklärte Kizler. Im Blick sind auch die Festhalle mit dem rückwärtigen Parkbereich sowie das Museum – an welchem seit 1975 keine Maßnahmen mehr umgesetzt wurden – und der Erhalt der Gaststätte Krone. Insgesamt, so Kizler, könnten in Nellingen 135 Wohneinheiten geschaffen werden. „Wir haben also enorme Potenziale im Inneren Nellingens“, sagte sie.

Aus dem Gemeinderat: Bürgermeister Franko Kopp verdeutlichte, dass diese Planung nun eine klare Handreichung ist, um im Rahmen der Konzepte zu zeigen, dass die Ideen der Nellinger durchaus Sinn und Zweck haben. Ratsherr Herbert Bühler dazu: „Ich sehe große Chancen im Ortskern. Mir gefällt das Konzept ganz gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich würde mir wünschen, dass wir in das Förderprogramm aufgenommen werden.“

Ob das der Fall sein wird, zeige sich im kommenden Jahr. Im Oktober müsse nun zunächst der entsprechende Förderantrag mit GEK und ISEK auf den Weg gebracht werden.