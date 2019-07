WMF schließt Kochtopf-Produktion in Geislingen – 400 Arbeitsplätze in Gefahr

Die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF) mit Sitz in Geislingen hat eine umfangreiche Umstrukturierung bekanntgegeben. 400 der weltweit 6200 Arbeitsplätze sollen davon betroffen sein, wie der französische Mutterkonzern SEB am Mittwoch mitteilte.

Der Geschäftsbereich Professional Coffee Machines (PCM) erziele zwar „hervorragende Fortschritte“, zugleich habe sich der Geschäftsbereich Gebrauchsgüter (Consumer) „unterdurchschnittlich“ entwickelt.

Fertigung in Geislingen wird eingestellt

Die defizitäre Fertigung von Edelstahl-Kochgeschirr in Geislingen soll deshalb bis Ende 2020 eingestellt und an andere Standorte des Unternehmens in Europa verlagert werden. Dadurch solle die Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert werden, so das Unternehmen.

Im Lager in Dornstadt sollen die Organisation überprüft und die Prozesse effizienter gestaltet werden, um die Verwaltungskosten erheblich zu senken.

Seit über 160 Jahren stehen die Marken der WMF Group für Koch-, Trink- und Esskultur. 2016 hatte SEB den Küchengerätehersteller nach Angaben des „Handelsblatts“ für mehr als 1,5 Milliarden Euro vom Finanzinvestor KKR übernommen. Es war zuvor in Turbulenzen geraten und hatte sich ein striktes Sparprogramm auferlegt. Das Traditionsunternehmen wurde 1853 in Geislingen an der Steige gegründet.

Sie sind aus vielen Küchen nicht wegzudenken. Produkte von WMF. Heute bekannt für Töpfe, Besteck und Kaffeemaschinen. Aber: hätten Sie gewusst, dass das Unternehmen aus Geislingen an der Steige auch schon Vasen aus Glas und kunstvolle Figuren hergestellt hat? Die bekommen aber heute die wenigsten zu Gesicht. Sie liegen in den Heiligen Hallen von WMF. Wir waren dort.