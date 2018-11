Wie zwei Ponys die Gemüter in einem Wohngebiet hochkochen lassen

Dieses Baugesuch erregt die Gemüter: Ein Nellinger möchte am Nelkenweg zwei Pferdeboxen mit Heulager und einen Maschinenstellplatz an einem bestehenden Schuppen installieren, stellt dazu ein Baugesuch. Anwohner im Wohngebiet haben Befürchtungen, die sie der Gemeindeverwaltung im Rahmen von Einwendungen mitteilen. Jetzt hatte der Gemeinderat zu entscheiden, wie sich die Mitglieder des Gremiums zum Baugesuch positionieren.

Die Ausgangssituation: Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) erklärte dem Gremium die Sachlage. Unter einem Vordach sollen die beiden Pferdeboxen entstehen. Hinzu kommt der Maschinenstellplatz. Im Jahr 1975 wurde das Areal als reines Wohngebiet ausgewiesen. Der Antragsteller zog 2014 an den Nelkenweg. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits die beiden Ponys. Zunächst standen die Tiere bei einem Landwirt im Winter kostenfrei unter; im Sommer auf der Koppel. Nun kam der Wunsch auf, die Tiere bei sich vor Ort zu haben. Vorgesehen sei, so der Antragsteller, dass die Pferde tagsüber auf der angrenzenden Koppel stehen und bei Nacht in der Box sind. Fest steht laut Kopp, dass der Antragsteller mit seinem Vorhaben unter die landwirtschaftliche Privilegierung fällt. Das habe auch das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde signalisiert. Aufgrund des Wohngebietes bat die Gemeinde den Antragsteller des Baugesuchs, ein Immissionsgutachten erstellen zu lassen.

Anwohner mit Ängsten und Sorgen: Zwischenzeitlich kamen Einwendungen seitens der Anwohner. „Wir müssen die Ängste ernst nehmen“, meinte Kopp. Es gehe um mehrere Punkte. Im Jahr 2013 hatte der Antragsteller mit dem Bau der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle auf Tierhaltung verzichtet. Dieser gibt nun aber an, dass es sich beim Verzicht lediglich um die Nutztierhaltung von Rindern, Kühen oder Schweinen handelt.

In Nellingen gibt es Ärger - wegen zwei Ponys. (Foto: Scholz)

Die Anwohner verweisen auf das ausgewiesene reine Wohngebiet. Der Abstand zur Wohnbebauung werde nicht eingehalten. Außerdem, so die Anwohner, würde im Maschinenschuppen Gewerbe betrieben. Eine weitere Befürchtung: Die Anwohner möchten keinen Misthaufen vor ihrer Tür haben. Dahingehend gab der Antragsteller an, den Mist auf einem Gummiwagen zu lagern, diesen regelmäßig abzufahren.

„Es sind nachvollziehbare Ängste“, sagte der Nellinger Bürgermeister. Dem Antragsteller sei aber auch zugute zu halten, dass er Dinge, die die Gemeinde an ihn herantrug, zu klären versuchte. So habe er beispielsweise mit dem Kompetenzzentrum Pferdezucht und Pferdehaltung Kontakt aufgenommen, das bestätigte, dass die Abstände zur Wohnbebauung mehr als ausreichend seien. Knackpunkt sei das Immissionsgutachten. Joachim Kieninger vom Fachdienst Landwirtschaft des Alb-Donau-Kreises habe signalisiert, dass die Haltung zweier Ponys kein Problem darstelle. Ein Gutachten sei nicht erforderlich. Diese mündliche Aussage reicht Bürgermeister Franko Kopp nicht aus.

Seine Empfehlung seitens der Verwaltung an den Gemeinderat: Es ist legitim, an einem Immissionsgutachten festzuhalten und sich nicht auf mündliche Aussagen zu verlassen oder dadurch die Situation beurteilen zu wollen. „Ich halte es für problematisch, das Einvernehmen zum Baugesuch ohne das Gutachten zu erteilen“, so Kopp. Wichtig sei allerdings, dass der Rat zu einer Entscheidung komme, da laut Baugesetzbuch die Gemeinde innerhalb von zwei Monaten über das Einvernehmen zu entscheiden habe.

Das sagen die Mitglieder des Gemeinderates: Werner Staudenmaier stellte klar: „Für mich ist das eine Nutzungsänderung. Dazu gehört die Nachbarschaftsanhörung. Das Landratsamt fordert ständig Gutachten von uns. Dieses ist jetzt auch Voraussetzung.“ So sah es auch Ratsherr Rolf Stäb: „Für mich ist das alles unglaubwürdig.“ Dem stimmte Helmut Wörz zu: „Immerhin hatte der Antragsteller die Pferde schon vor dem Bau in Nellingen.“ Eindeutig positionierte sich Ratsfrau Ursula Hirschle: „Für mich ist klar, dass wir nicht zustimmen können, dass eine künftige mögliche weitere Bebauung dort durch zwei Pferde behindert wird.“

