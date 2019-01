Wie geht es weiter bei Albi? Gewerkschaft, Betriebsrat und Edeka starten Verhandlungen

Beim Fruchtsafthersteller Albi in Berghülen starten am Mittwoch die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), dem Betriebsrat sowie der Sonnländer-Geschäftsführung, einer Tochter von Edeka. Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus dem Umfeld des einstigen Familienunternehmens erfahren hat, geht es dabei unter anderem um die Unterlagen, auf Grundlage dessen Edeka die Schließung des Albi-Standortes begründet.

Wir wollen jetzt erst einmal miteinander sprechen, bevor etwas an die Öffentlichkeit geht. Karin Brugger, Gewerkschaft NGG

NGG-Geschäftsführerin Karin Brugger wollte sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht genauer zu den bevorstehenden Verhandlungen äußern: „Wir wollen jetzt erst einmal miteinander sprechen, bevor etwas an die Öffentlichkeit geht“, sagt sie. In vorangegangenen Gesprächen hatte sie immer wieder bekräftigt, den Kampf um die noch rund 70 übrig gebliebenen Arbeitsplätzen am Berghüler Standort noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Wenngleich auch aus den Debatten in den Gemeinderatssitzungen bezüglich der Kostenkalkulation für Abwasser und Wasser zu vernehmen war, dass es um den Fruchtsafthersteller bereits in den vergangenen Jahren nicht gut bestellt war. Die Gemeinde habe demnach beispielsweise seit Längerem schon auf Steuereinnahmen verzichten müssen.

Im November des vergangenen Jahres – gut ein Jahr nach der Übernahme – hatte Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka das Aus von Albi am Standort in Berghülen verkündet. Spätestens Ende März solle das Werk geschlossen und die Produktion Schritt für Schritt nach Rostock zur Edeka-Tochter Sonnländer verlagert werden. Edeka wollte sich auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ebenfalls zu den Verhandlungen nicht äußern. Unbeantwortet blieb auch die Frage nach der Zukunft der Beschäftigten, des Grundstücks sowie den genauen Gründen für die Schließung.

