Werner Staudenmaier arbeitet die Geschichte der Feuerwehr auf

Die Freiwillige Feuerwehr Nellingen hat für Werner Staudenmaier einen großen Stellenwert. „Mir war es immer wichtig, in Not geratenen Menschen zu helfen, keine Angst vor Feuer oder Gefahr zu haben. Das war für mich immer die Antriebskraft“, erzählt der 65-Jährige. In der jüngsten Versammlung wurde der Oberbrandmeister vom aktiven Dienst in die Altersabteilung versetzt. Keine Einsätze mehr fahren – sein Herz schlage trotzdem weiter für die Feuerwehr.

Ein Bereich darin ist die historische Aufarbeitung der Geschichte der Nellinger Einsatzkräfte. „Ich war schon immer historisch interessiert. Bis 2001 war ich 15 Jahre lang Feuerwehrkommandant. Mein Vorgänger hatte eine Art Protokollbuch“, berichtet Staudenmaier. Sozusagen aus dem Nachlass des Hans Fülle habe sich sein Interesse an den alten Unterlagen entwickelt. „Es geht um die Geschichte um 1968. Da war bei der Feuerwehr in Nellingen vieles in Bewegung“, so der Oberbrandmeister. In jenen Protokollbüchern hätte er gestöbert und habe daraufhin so einige Stationen nachvollziehen können. „Beim Durchschauen bin ich darauf gestoßen, dass das Löschfahrzeug (LF) 8 in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Das Fahrzeug ist in meiner Halle untergebracht, gehört aber der Gemeinde“, erzählt Staudenmaier.

Dann habe er sich weiter mit „den Dingen“ beschäftigt. „Im Fahrtenbuch des LF 8 fand ich die Notiz, dass wöchentlich mit neun oder auch zehn Personen nach Ulm-Lehr gefahren wurde. Dort fand die Ausbildung des Spielmannszuges statt. Das Auto hatte dies möglich gemacht“, berichtet der Nellinger weiter. So sei er dann auf die Gründung des Spielmannszuges aufmerksam geworden und habe die nächsten Unterlagen dazu gefunden. 1993 feierten die Musiker, die bis auf 36 Spieler angewachsen waren und sich auch erweitert hatten, das 25-jährige Bestehen. „Ich habe Bilder dazu gesehen und plötzlich fand ich eines, dass die Jugendfeuerwehr zeigt“, so Staudenmaier. Eines sei zum Nächsten gekommen. Eigentlich feiere die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Wie „durch Zufall“ hätten sich so jetzt drei Jubiläen ergeben.

Geschichte lebendig machen, sei das Ziel des 65-Jährigen. „In die Wehrhistorie liest man sich ein. Man erinnert sich auch selbst wieder – zum Beispiel daran, dass ich im Jahr 1968 bei der Übung zur Einweihung des neuen LF 8 als Verletzter mitgespielt habe“, zeigt Staudenmaier auf. Er selbst trat dann 1970 in die Feuerwehr Nellingen ein. Der gelernte Landmaschinenmechaniker ging beruflich in die Entwicklung von Brandschutzfahrzeugen und arbeitete bei Magirus in Ulm. Ein weiterer Punkt, warum ihn die Feuerwehr nicht loslasse.

Auf den Nachwuchs setzen

Dennoch habe Staudenmaier in den vergangenen vier Jahren auch etwas Abstand genommen. „Es muss nicht der Älteste beim Einsatz dabei sein“, ist er der Meinung. Die Jüngeren seien die Zukunft – auch mit Blick auf die Geschichte. „Ich versuche, auch die Jüngeren einzubinden“, sagt Staudenmaier, der auch historische Rundgänge durch Nellingen anbietet. „Bei diesen stelle ich immer wieder fest, dass auch jüngere Menschen Interesse an Geschichte haben.“ Das ermutige ihn, auch weiterzumachen und dran zu bleiben.

Obwohl sich 1995 der Spielmannszug aufgelöst habe, weil es an eben jenem wichtigen Nachwuchs mangelte, sei dann die Jugendarbeit in der Feuerwehr forciert worden. „Man sollte nicht an alten Zöpfen festhalten, sondern auf die Jugend setzen“, ist Staudenmaier der Meinung. Trotzdem wolle er den Jugendlichen einen Einblick in die Vergangenheit geben. „Wo komme ich her? Was wurde vor meiner Zeit gemacht? Das sind die Fragen, die wichtig sind“, sagt der 65-Jährige. Dabei wolle er nicht als „Rufer aus den alten Büchern“ fungieren, sondern „Erinnerungen an Dinge, die gewachsen sind, schaffen“.

Zeitungsberichte sammeln

In vielen Ordnern sind Zeitungsberichte abgeheftet, Fotos von Einsätzen und Veranstaltungen der Wehr sortiert und griffbereit: „Sozusagen eine große Erinnerungstabelle“, fügt Staudenmaier an. So wachse das Archiv immer weiter und weiter. „Und die Kollegen sammeln auch immer mit“, freut sich der Oberbrandmeister und Rentner.

Wirken in der Altersabteilung

Neben seiner Aktivität in der Feuerwehr ist Werner Staudenmaier seit 24 Jahren Mitglied im Gemeinderat, ist stellvertretender Bürgermeister und engagiert sich im Schwäbischen Albverein. Wie groß seine Leidenschaft zur Historie ist, zeigen auch seine Führungen durch Nellingen sowie Vorträge. „Am 8. März findet der Treff der Altersabteilung der Raumschaft Laichingen in Nellingen statt. Ich mache dann einen Vortrag“, erzählt Staudenmaier. „Schnitz, Sprüche und andere Begebenheiten“: Unter diesem Motto stehe der Vortrag, der sich mit den unterschiedlichsten Erzählungen – mal witzig, mal nachdenklich, mal wahr und mal erfunden – beschäftigt. Natürlich wird darin auch die Feuerwehr ihren Part haben.