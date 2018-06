Vorratshaltung in früheren Zeiten

Von Schwäbische Zeitung

Sophie Waggershauser hat auf ihrem Pferd Vidir von Günterscheid eine erfolgreiche baden-württembergische Meisterschaft absolviert. Auf dem Schurrenhof bei Donzdorf erreichte die Ravensburgerin in der Trailprüfung und im Fahnenrennen jeweils den zweiten Platz.

In der Töltprüfung, dem vierten Gang der Islandpferde, wurde Waggershauser Dritte, ebenso in der Dressurprüfung. Den vierten Platz erreichte sie noch in der Springprüfung. In der Viergangprüfung wurde die Reiterin Sechste.