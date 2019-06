Vorfreude aufs Seifenkistenrennen: Dieser 13-Jährige setzt auf „die beste Kiste“

Das 16. Seifenkistenrennen, zu welchem der Württembergische Christusbund Berghülen einlädt, findet am Sonntag, 23. Juni, statt. Beginn ist um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Ortsausgang „Blaubeurer Straße“. Die „Rennstrecke“ an der Blaubeurer Straße habe sich bewährt und so könne auch in diesem Jahr wieder die Abfahrt genutzt werden.

Regelwerk: Beim Seifenkistenrennen gibt es Regeln. Lenkung und Bremsen müssen sicher funktionieren; der Lenkeinschlag muss begrenzt sein. Am Fahrzeug dürfen keine scharfen Kanten vorhanden sein. Es sollte an tragenden Teilen keine Spanplatten und mindestens drei Räder vorhanden sein. Die Fahrer müssen die Kiste jederzeit selbstständig verlassen können – ohne Karosserieteile abbauen zu müssen. Die Seifenkiste braucht einen Überrollbügel oder einen entsprechenden Aufbau. Es werden nur Fahrer mit Helm und robuster Kleidung zugelassen. Empfohlen werden zudem Skater-Schutz und ein Sicherheitsgurt. Die Höhe der Seifenkiste ist beliebig; die Länge auf 2,50 Meter und die Breite auf 1,30 Meter begrenzt.

Wieder mit dabei: Der Seifenkistenverband Baden-Württemberg richtet auch in diesem Jahr in folgenden Klassen Wertungsläufe in Berghülen aus: Seniorklasse DSKD Baden-Württemberg; Seniorklasse Luft Baden-Württemberg; Elite XL. Alle Klassen fahren auf Geschwindigkeit. Die Open-Fun-Klasse Einsitzer und Zweisitzer, sowie die Wertungsläufe der Landesmeisterschaft werden auf Geschwindigkeit gefahren.

Anmeldung: Mehr zur Anmeldung ist beim Württembergischen Christusbund Berghülen unter der Telefonnummer 07344/9523715 sowie per E-Mail an jonathan.schnell@skr-berghuelen.de zu erfahren. Die Anmeldegebühr in der Fun-Klasse sowie für die Wertungsläufe des Seifenkistenverbandes beträgt jeweils zehn Euro. Diese sind am Renntag zu bezahlen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter