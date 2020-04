Vorfahrt missachtet: Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Folgen eines Unfalls am Dienstag bei Lonsee.

Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 26-Jährige mit ihrem Auto auf der Straße von Halzhausen her kommend. An einer Einmündung bog sie in Richtung Lonsee ab.

Hierbei übersah sie einen 19-Jährigen, der mit seinem Auto Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen.

Rettungsdienst bringt beide in ein Krankenhaus

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der Mann leichte. Der Rettungsdienst brachte die zwei Personen in ein Krankenhaus.

Ein Abschlepper kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.