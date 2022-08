Ein Wanderweg mit unheimlichen Tierknochen und magischen Bäumen

Geschichte muss nicht langweilig und staubtrocken sein. Das zeigen auch die Bärenpfade in Nellingen, die gleich mehrere Aspekte miteinander verknüpfen: Man bewegt sich, kann die Natur wieder einmal auf sich wirken lassen und bekommt interessante Einblicke in die Geschichte der Gemeinde.

Drei verschieden lange Themenpfade zu Nellingens Geschichte

Insgesamt gibt es drei Bärenpfade, die der Schwäbische Albverein aus Nellingen gestaltet hat: Den kleinen Bärenpfad, den etwas größeren mit mehr spannenden Stationen und für Radler wurden die Wanderrouten zusätzlich erweitert. Der kleine Bärenpfad ist ungefähr 4,5 Kilometer lang und je nachdem wie schnell man geht, braucht man ungefähr eine Stunde für den Themenrundweg.

Die Lehmgrube hatte eins für die Herstellung von Backstein eine wichtige Bedeutung. (Foto: Theresa Schiffl)

Los geht es beim Wanderparkplatz bei der Römerstraße, dem sogenannten „Alb-Limes“. Heute kann man es sich kaum mehr vorstellen, aber hier verlief im ersten Jahrhundert nach Christus eine römische Grenzlinie. Diese erstrecke sich über eine Länge von 135 Kilometern von Rottweil bis nach Heidenheim. Zu diesen Zeiten war sie als schnellste Verbindung zwischen den Militärlagern für das römische Heer so etwas wie die heutige Autobahn und vom Kastell Donnstetten bis zum Kastell Urspring benötigten die römischen Legionäre einen Tagesmarsch.

Vom Häuserbau aus früheren Zeiten

In der Lehmgrube ein Stückchen weiter grasen heute nur noch ab und an Rinder. Noch lange Zeit prägten Lehmgruben, die für die früheren Ziegeleien von Bedeutung waren, das Landschaftsbild. Im Zeitraum von 1977 bis 1922 wurden viele jedoch im Rahmen der Flurbereinigung einfach aufgefüllt. Auch wenn die Nellinger Lehmgrube ihr ursprüngliches Gewand abgelegt hat, sieht sie nun, mit verschiedenen Gräsern, Kräutern und Wildblumen bewachsen, sehr hübsch aus. Statt einer Rohmaterialquelle für Backsteine ist sie jetzt eher ein Genuss für das Auge und bietet vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum.

Die Albvereinshütte hat ebenfalls einen historischen Hintergrund. (Foto: Theresa Schiffl)

Eine weitere Station ist die Albvereinshütte, die es schon seit 1971 gibt, wo sie Schülern als Wetterschutz diente, während diese den Schulwald aufgeforstet haben. Ebenso Spannendes zu entdecken gibt es beim Bioptop „Geggenbuch“, das sich ebenfalls dort befindet. Hier können Molche, verschiedene Kröten und sogar wunderschöne Libellen beobachtet werden.

Wettereiche noch immer von magischer Präsenz umgeben

Wenn Bäume erzählen könnten, was sie während ihrer Zeit auf der Erde schon alles gesehen haben, dann hätte die große Wettereiche mit ihrem stolzen Alter von 300 Jahren einiges zu erzählen. An die Eiche wurden in der Vergangenheit andere Bäume zu nah herangepflanzt und durch den Lichtmangel sind einiger der ausladenden und langen Äste abgestorben. An Schönheit und einer gewissen magischen Präsenz hat die Wettereiche in Nellingen dennoch nicht verloren. Ein kleines Päuschen auf der Bank, bei der man den Blick über die Landschaft und die Gemeinde Nellingen sowie die Ortsteile Oppingen und Aichen ist gerade für die Seele eine wahre Wohltat.

Unheimlich und mysteriös ist das Kuhloch, das sich auf dem kleinen Bärenpfad findet. (Foto: Theresa Schiffl)

Nach dem kleinen sonnigen Stück geht es nun hinein in den Wald, wo es gerade im Sommer angenehm kühl ist. Vorbei am Schulwald kommt man hier auch zum Waldlehrpfad, auf dem mit kleinen Hinweistafeln Neues und Interessantes über die Tier- und Pflanzenwelt gelernt werden kann. Wer große Bäume faszinierend findet, wird auch im sogenannten Hutewald seine Freude haben. Hier finden sich ebenfalls Buchen und Eichen mit ausladenden und verschnörkelten Ästen. Eins weideten auf dieser Fläche die Tiere der Bauern aus dem Dorf. Für die jungen Bäume waren dies natürlich keine guten Wachstumsbedingungen, da die Tiere die Knospen oder aufkeimenden Pflänzchen fraßen. Erst als die Tiere in den Stall umzogen, hatten die Hutebäume die Möglichkeit sich frei zu entfalten und zu mächtigen Bäumen heranzuwachsen.

Tierknochen zeugen von Seuchen

Vom magischen Hutewald geht es gleich unheimlich im Kuhloch weiter. Die Mulden stammen von einem alten Steinbruch und bis ungefähr 1950 wurden hier totes Vieh wie Pferde entsorgt. Gerade hinsichtlich schwerer Krankheiten, wie der Maul und Klauenseuche, die um 1786 300 Rinder dahinraffte, waren Gruben wie das Kuhloch von Bedeutung, da die toten Tiere schnell von den gesunden getrennt werden mussten. Ein Teil der Tierknochen, die hier gefunden wurden, hängen nun in den Bäumen. Aber auch viel Unrat wie leere Glasflaschen wurden hier gefunden und in den Bäumen aufgehängt.

Weiter geht es zu einem alten Steinbruch. Dieser entstand vor allem dadurch, dass Nellingen wie beispielsweise 1696 fast zweimal abgebrannt war. Dadurch wurde das Bauholz knapp und 1700 wurde von der Verwaltung angeordnet, dass Häuser aus Stein gebaut und die Dächer mit Ziegel eingedeckt werden müssen. So entstanden auf der ganzen Gemarkung eine große Zahl an Steinbrüchen und Lehmgruben.

Erster Sportplatz in Nellingen

Sportlich wird es dann bei der nächsten Station: Hier befand sich einst der erste Sportplatz Nellingens. Bis 1947 weideten hier nur Schafe. Jakob Wittlinger, der Oberbauer, verpachtete schließlich die Weide und der Sportplatz konnte errichtet werden. Versteck im Wald ist noch heute das Fundament der Umkleidehütte zu sehen. Im Vergleich zu heute bestanden die Tore nur aus Holzbalken. Im September 1947 fand hier das erste Heimspiel statt gegen Tomerdingen statt. Leider mit einer Niederlage von 1:9. Bereits drei Jahre später wurde in Ortsnähe an der Geislinger Linde ein neuer Sportplatz errichtet.