Von Florida zum Tag des offenen Betriebes

Johanna Byrd ist eigentlich eine Geborene Häussler. Nellingen ist ihre Heimat; Florida ihr Zuhause. „Ich vermisse die Berge, die Brezeln und die Menschen“, sagt sie und ist beim Tag des offenen Betriebes in Nellingen ganz aus dem Häuschen. Positiv – sie ist aufgeregt, trifft auf viele Bekannte und freut sich auf das Wiedersehen. Mit Schwager Roland Polz und der Familie ist sie unterwegs, erkundet die verschiedenen Stationen und schaut, wie sich die Gemeinde verändert hat.

Die kann sich laut Bürgermeister Franko Kopp (CDU) und dem Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung, Herbert Bühler, sehen lassen. 51 Teilnehmer sind am Sonntag beim Tag des offenen Betriebes dabei, dazu präsentieren sich Vereine und die Gemeinde. „Hier lebe ich, hier wohne ich, hier kaufe ich ein“, sagt Bühler bei der Eröffnung. Dem stimmt der Nellinger Bürgermeister zu: „Eine Gemeinde kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn das Wohnen, Arbeiten, das Vereinsleben und der Glaube miteinander verknüpft werden können.“ Der Tag des offenen Betriebes zeige, wie fest die Betriebe im Ort verankert und welch’ tolle Wohngemeinde Nellingen sei. Wie es hinsichtlich Gewerbegebieten, dem Breitbandausbau, dem Landessanierungsprogramm oder auch dem neuen geplanten Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) steht, konnten die Gäste in der Festhalle erfahren.

Gemeinsam hatten die Nellinger auch ein Rahmenprogramm erarbeitet: Neben Musikbeiträgen zeigten die Vereine, was die Kommune so lebenswert macht. Unter anderem gab es Schießen mit dem Lasergewehr, Pony-Reiten, Gewinnspiele oder auch den Besuch von „Äffle und Pferdle“. Gut 30 Teilnehmer gaben beim Sponsorenlauf richtig Gas. Das gesammelte Geld kommt der Renovierung der Andreaskirche zugute. „Dem ältesten Betrieb vor Ort, nämlich der Kirche“, so Pfarrerin Heidi Knöppler beim Eröffnungsgottesdienst in der Sporthalle.

Zum fünften Mal wurde der Ehrenpreis ausgelobt. „Diesen bekommen Bürger, die sich besonders engagieren“, so Herbert Bühler von der Wirtschaftsvereinigung. Letztere wählt die Person als Gremium auch aus. In diesem Jahr ging der Ehrenpreis an Gisela Bollinger, die ehrenamtlich die Ausbildung der Jugendgruppe des Harmonika-Clubs begleitet. Als Preis gab es einen Gutschein im Wert von 150 Euro, der bei allen Nellinger Mitgliedsbetrieben eingelöst werden kann.