Volksbank Laichinger Alb will nah am Kunden bleiben

Die Volksbank Laichinger Alb räumt einen Fehler ein. Einen Fehler in der Kommunikation. Bei der Mitglieder- und Kundenveranstaltung in der Nellinger Sporthalle am Freitagabend fand Vorstand Frank Kraaz diese Worte dafür: „Eine Schließung der drei Geschäftsstellen Hohenstadt, Suppingen und Türkheim war aus betriebswirtschaftlichen Gründen unumgänglich, um die Zukunftsfähigkeit unserer gesamten Bank sicherzustellen. Dass wir hierbei vorstands- und bankseitig Fehler in der Kommunikation gemacht haben, hierzu ein klares und bekennendes Ja.“ Die Volksbank habe das Informationsbedürfnis der Kunden und Mitglieder unterschätzt. Kraaz: „Dafür gilt es, sich bei Ihnen einerseits zu entschuldigen.“

Frank Kraaz. (Foto: Scholz)

Der Vorstand bedankte sich im gleichen Atemzug aber auch. Die Feedbacks und Gespräche hätten Impulse gegeben, die wiederum halfen, Lösungen zu durchdenken und Verhalten zu reflektieren. Eine Unterschriftenliste für die Ausrichtung einer außerordentlichen Generalversammlung wirkte. Diese findet am Donnerstag, 11. April, in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt. Es sollen dann auch vertiefende Zahlen vorgestellt werden, die die Schließungen begründen. Ein weiteres Angebot sollen so genannte Gesprächstage sein. Einer findet am 4. April in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Türkheimer Geschäftsstelle statt.

Kunden brauchen Hilfe

Kraaz war es wichtig, drei weitere Faktoren mit Blick auf die Bargeldversorgung anzusprechen. Bereits in der Vergangenheit hätten die Mitarbeiter hilfsbedürftige Kunden unbürokratisch mit Bargeld versorgt, wenn ein Bankbesuch unmöglich war. Mit diesen sei die Volksbank im Gespräch und habe individuelle Lösungen gefunden. Letztlich gehe es solchen Kunden aber auch in anderen Lebensbereichen – beispielsweise bei der in vielen Orten nicht mehr vorhandenen Nahversorgung – so. Deswegen sei ein Miteinander wichtig. „Dieses Miteinander stellt eine der wesentlichsten Aufgaben an unsere gesamte Gesellschaft und nicht an einzelnen Wirtschaftsbetriebe“, meinte Kraaz.

Der Vorstand ging im Rahmen der Veranstaltung auf weitere Herausforderungen der Volksbank Laichinger Alb ein. Die seit zehn Jahren politisch gewollte Niedrigzinsphase sorge für prall gefüllte Staatskassen, werde auf dem Rücken der Sparer ausgetragen. Zudem beherrsche die Digitalisierung alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Kraaz versprach: Als regional agierende Volksbank werden die Entwicklung sowie die Wirkung aus der Digitalisierung ernst genommen, darauf reagiert und verantwortungsbewusst umgesetzt. Genossenschaften seien nicht ohne Grund seit über 200 Jahren zeitlos attraktiv – hätten sie sich in diesem Zeitraum doch immer wieder auch angepasst und strukturell verändert. „Die Bankenbranche steht derzeit am Anfang eines Transformationsprozesses“, sagte der Vorstand, der im Anschluss über einen „völlig überzogenen“ Regulatorikansatz, also über die Bürokratie, klagte.

Der Musikverein Scharenstetten-Merklingen spielte. (Foto: Scholz)

Der Musikverein Scharenstetten-Merklingen sowie ein Zauberer unterhielten bei der Veranstaltung. (Foto: Scholz)

Frank Kraaz hatte zudem Zahlen nach Nellingen mitgebracht. Die Volksbank habe sich als verlässlicher Partner in Finanzierungsfragen gezeigt. „Wir konnten Gesamtausleihungen an unsere Kunden mit 354 Millionen Euro auf einem sehr hohen Niveau annähernd stabil halten“, erläuterte er für das vergangene Jahr. 2017 lag die Summe bei 360 Millionen Euro. Das Kundeneinlagenvolumen konnte ausgebaut werden. Von 349 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 366 Millionen Euro im vergangenen Jahr. „Mit einem Kundengesamtvolumen von mittlerweile 1,89 Milliarden Euro vertrauen Sie uns in Sachen Geldanlagen – auch weit über das normale Bankgeschäft hinaus“, zeigte sich Kraaz stolz. Der Zinsüberschuss verringerte sich – von 11,9 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 10,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

„Baden-Württemberg kann mit über drei Millionen Mitgliedern in Genossenschaften von sich mit Stolz sagen, dass es das Land der Mitglieder in Genossenschaften ist. Derzeit sind von den 22 441 Kunden insgesamt 10 285 Teilhaber unserer Bank“, zeigte der Vorstand auf.

Detaillierte Angaben dazu hatte Sascha Ersinger, Prokurist und Leiter Privatkundengeschäft, mitgebracht. In Nellingen wurden 2017 insgesamt 2112 Kunden, im vergangenen Jahr 2099 Kunden gezählt. In Scharenstetten waren es 1535 Kunden (2017: 1560). Ersinger ging ebenfalls auf die Digitalisierung ein. Die Bank wolle nicht abwarten, sondern agieren, um Werte wie Kundennähe bewahren zu können. Im Sommer soll ein neuer Kontoservice als Ergänzung zu Filialen vor Ort an den Start gehen – das so genannte Service- und Beratungszentrum. Heißt: Von Montag bis Freitag können Kunden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr „telefonisch nahezu jede Leistung erledigen“, gab Ersinger bekannt.

Service über Telefon

Bequem, örtlich ungebunden, schnell aber eben auch persönlich: „Wir werden da sein – in einer anderen Form – am Telefon und so noch näher an ihrem Ohr.“ Ein Zuhörer sah das kritisch und gab bei der Veranstaltung zu bedenken: Immer wieder gehe es doch um die Thematik des Telefonbetrugs. Ersinger versicherte: Die Volksbank wird sicherstellen, dass „auch Sie am Telefon sind“. Wie? Das werde mit der Inbetriebnahme des Service- und Beratungszentrums kommuniziert. Ersinger betonte zudem: Bei diesem neuen Angebot handelt es sich um einen Zusatz, keinen Ersatz für Geschäftsstellen. Die Volksbank Laichinger Alb wolle weiterhin kundennah sein – mit Menschen aus Fleisch und Blut.

Einer aus Fleisch und Blut und in Nellingen vor Ort ist der hiesige Geschäftsstellenleiter Frank Ciborovius. Er überreichte am Abend Vereinen der Gemeinden Schecks, die die Förderung durch die Bank zeigten. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Scharenstetten-Merklingen. Nach dem informativen Teil gab es Zauberei mit Marcelini & Oskar.