Vogel erschwert Nellinger Baugebiet

Auf einem guten Weg ist die Gemeinde Nellingen, die Marke von 2000 Einwohnern zu knacken (bisher 1930, Stand 2015: 1894). Einen großen Anteil am Wachstum hat das Baugebiet Bruckäcker, in dem sich Häuslesbauer seit 1996 verwirklichen können. Den Grundstein für 29 neue Häuser legten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend. Ein kleiner Vogel spielt in dem Vorhaben jedoch eine große Rolle.

Im Baugebiet Bruckäcker V sollen 29 Bauplätze entstehen. Die Chancen, diese zu verkaufen sind groß: Schon liegen der Gemeindeverwaltung Anfragen für 21 Plätze in dem etwa 2,4Hektar großen Gebiet vor. „Nellingen braucht eine gewisse bauliche Entwicklung, um die Infrastruktur und den Standard in der Gemeinde halten zu können“, sagte Bürgermeister Franko Kopp eine Erweiterung des Baugebiets.

Die Bauplätze sind zwischen 463 und 811 Quadratmeter groß und werden in drei Reihen entstehen. Um diese Bauplätze jedoch ausweisen zu dürfen muss die Gemeinde eine Ausgleichsfläche schaffen, in diesem Fall explizit sogenannte Lerchenfenster, da im geplanten Baugebiet laut Artenschutzbehörde Feldlerchen beheimatet sind. Bei Lerchenfenstern handelt es sich um Flächen, die als Brutstätten für die Vögel nicht bepflanzt werden dürfen. Das forderte ein Artenschutzbericht. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung als Besitzerin einiger Felder neue Verträge mit den Pächtern ausgehandelt. Die Nutzer der gemeindeeigenen Grundstücke müssen beim Anbau von Wintergetreide oder Winterraps jährlich zehn Lücken als Brutstätten für die Lerchen freilassen. Diese Lerchenfenster sind zwischen 20 und 30 Quadratmeter große und befinden sich inmitten der Ackerfläche und müssen 50 bis 100 Meter von Wegen und Hecken entfernt sein. Gemeinderat Herbert Bühler fand dies jedoch mehr als absurd. „Lerchen brüten am Wegesrand und nicht in Feldern.“ Dies habe ihm ein Vogelkenner bestätigt.

Allerhand Auflagen

Doch es gab auch nicht nur deshalb viel zu tun für die Gemeindeverwaltung. „Wir haben schon sehr viel Arbeit mit diesem Bebauungsplanverfahren gehabt“, erinnerte Bürgermeister Franko Kopp. „Das Ausweisen von Baugebieten wird immer komplizierter und teurer, da immer mehr Auflagen erfüllt und immer mehr Gutachten eingeholt werden müssen.“ Dies bestätigte auch Ingenieur Roland Schmuck, der sich seit mehr als einem Jahr mit dem fünften Bauabschnitt beschäftigt. „Es ist unwahrscheinlich aufwendig, auch wenn der fünfte Abschnitt direkt an den vierten Abschnitt anschließt.“ In der Mitte des neuen Gebietes soll eine zentrale Grünfläche zur Versickerung entstehen, die bestehende Erschließungsstraße wird verlängert. Das Gebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, wobei die drei südlichsten Plätze Mischgebiet werden, aufgrund der Nähe zum angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb in gut 200 Meter Entfernung.

Aufgrund der Vorgaben des EU-Rechtes musste die Gemeinde bereits einen Umweltbericht sowie ein Artenschutzgutachten erstellen lassen. Allesamt „teuer, kostspielig, zeitaufwendig“,wie Franko Kopp sagte. Nun hat die Gemeindeverwaltung allerdings die Bestätigung, dass die gesetzlich vorgeschriebene Abstandsfläche des landwirtschaftlichen Betriebes auch genügt, wenn dieser auf die vierfache Anzahl an Tieren erweitert. Zudem sei eine Sicherung der Existenz des Betreibers weiterhin gegeben. Während der öffentlichen Anhörung hatte der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes eine Klärung der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Aussiedlerstandorts angeordnet. „Ein weiteres Gutachten halte ich für völlig überzogen“, meinte Kopp. Gemeinderat Werner Staudenmaier wurde deutlicher: „Die dümmsten Kommentare kommen von der Bauverhinderungsbehörde des Landratsamtes.“ Das Gremium lehnte die Forderung nach einem zweiten Gutachten einstimmig ab.