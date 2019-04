Verkehrsministerium soll Ortsumgehung Nellingen prüfen

In Sachen „Ortsumgehung Nellingen“ gibt es Neuigkeiten. Der Nellinger Bürgermeister Franko Kopp (CDU) teilte in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass vom Regierungspräsidium Tübingen nun eine neue Nachricht eingegangen ist. Das Präsidium habe die Maßnahme an das Verkehrsministerium weitergegeben. Dieses prüfe, ob eine Aufnahme in den Generalverkehrsplan möglich ist.

Gespräch mit Regierungspräsidenten

Am 1. Februar hatte das Gemeindeoberhaupt im Gespräch mit dem Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Tübingen, Klaus Tappeser, sowie dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel die Dringlichkeit für eine Ortsumfahrung betont. Diese seien vielfältig und nicht zu übersehen. Der Straßenverkehr durch die Kommune nehme stetig zu. Vor allem hänge das auch mit dem Gewebegebiet Geislingen-Türkheim zusammen.

Im Jahr 2000 seien bei einer Verkehrsmessung 3976 Fahrzeuge gezählt worden. Eine erneute Messung im Jahr 2015 habe eine Steigerung um 73 Prozent ergeben. Diese sei ebenfalls schon wieder veraltet – die neueste Verkehrszählung stammt aus dem Sommer vergangenen Jahres und ergab: 6616 Kraftfahrzeuge wurden pro Tag erfasst. Das entspricht laut dem Regierungspräsidium zwar einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge, allerdings gebe es einen relativ hohen Schwerverkehrsanteil von 11,5 Prozent.

Lärmberechnung an drei Gebäuden

Eine Lärmberechnung zeigte an drei Gebäuden an der Merklinger Straße und dem Eck-Gebäude Aicher Straße ein Dauerschallpegel von über 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht an. Handlungsbedarf bestehe außerdem weiterhin durch den Ausbau der Autobahn 8 sowie dem zunehmenden Lastwagenverkehr aufgrund der Querverbindung der Autobahn 7 und 8 über Oppingen und Langenau.

Mehr entdecken: Nellinger kämpfen weiter für Ortsumfahrung