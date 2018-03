Vereine organisieren gemeinsam den Rettichball

Wie lange es den Rettichball in Nellingen schon gibt, weiß Karl Kammer nicht zu sagen. Sicher ist für ihn aber: „Der Rettichball hat hier im Ort einfach schon Tradition.“ Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Nellingen steckt mitten in den Planungen für den Faschingsball am Samstag, 10. Februar. Es gebe eine Menge zu tun.

Doch Kammer ist sich der Unterstützung vieler anderer sicher. „Die Nellinger Vereine organisieren den Rettichball. Jedes Jahr zeichnet ein anderer Verein Verantwortung. Es geht immer reihum“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Vereine stemmen Event

Sechs Vereine seien insgesamt beteiligt und stemmen den Rettichball gemeinsam. Anders sei es auch nicht möglich. Organisation, Auf- und Abbau, Ausschank: Dazu werden Leute benötigt. Kammer macht dazu eine leichte Rechnung auf: „Alleine bei der Bewirtung arbeiten wir in zwei Schichten mit je bis zu 15 Personen.“ Aber genau diese Gemeinsamkeit ist es laut dem Nellinger auch, die Spaß macht und Freude bereitet.

Am Samstag beginnt der Rettichball in der Nellinger Festhalle um 20.02 Uhr. „Ganz getreu der Faschingszahl“, sagt Kammer. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr möglich – und zwar für alle ab 16 Jahren. „Um 24 Uhr müssen uns die 16-Jährigen dann wieder verlassen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Das ist rechtliche Bestimmung. Darauf werde beim Rettichball auch geachtet.

Kostüme sind erwünscht

Karl Kammer ist seit drei Jahren der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins. In dieser Funktion ist es für ihn die erste Organisation des Rettichballs. „Das bringen wir schon hin“, meint der Nellinger und schaut zuversichtlich auf den Samstagabend. „Es ist immer eine tolle Faschingsparty“, freut sich Kammer schon. Gemeinsam werde getanzt, gesungen und gefeiert. Während es in vergangenen Jahren auch eine Kostümprämierung sowie Darbietungen der Vereine gegeben habe, sei es nun ein reiner Faschingsball. „DJ Gudi wird auflegen. Er ist in Nellingen bekannt und kommt gut an“, weiß Kammer.

Friedliche Feierlichkeit

Kostüme sind beim Rettichball in Nellingen natürlich ausdrücklich erwünscht, wenn auch kein Muss. Aber letztlich gehe es ja auch um die bunte Verkleidung beim Faschingsball. Und so würden sich die Nellinger Vereine schon sehr auf die kreativen Gäste freuen. „Gemeinsam haben wir uns von den Vereinen nun immer gut zugearbeitet. Es ist ein großer Helferkreis entstanden. Wir hoffen, dass beim Rettichball alles ruhig und friedlich bleibt“, so Karl Kammer. Dann werde das Angebot der Nellinger Vereine wieder zu einem Erfolg.

Der Rettichball in Nellingen findet am Samstag, 10. Februar, in der Festhalle in Nellingen statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Los geht es um 20.02 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse bis 21 Uhr für fünf Euro und ab 21 Uhr für sechs Euro.