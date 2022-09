Urmeer-Erlebnis auf der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten

Die Ulmer Eisenbahnfreunde (UEF) und die Lokalbahn Amstetten-Gerstetten laden am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, zum Urmeer-Erlebnis mit dem Historischen Dampfzug ein. Für alle Kinder gibt es eine Überraschung, heißt es in einer Ankündigung der UEF.

Vor 150 Millionen Jahren zur Zeit der Dinosaurier bildete ein großes, flaches und warmes Meer die Grundlagen für die Entstehung der Schwäbischen Alb. Durch Schwämme und Korallen bildeten sich rund um Gerstetten große Riffe, deren Reste heute noch zu finden sind. Das Riff-Museum Gerstetten im ehemaligen Bahnhof stellt die am schönsten erhaltenen Versteinerungen aus und zeichnet die Entstehung der Schwäbischen Alb in einer großartigen Ausstellung nach.

Abfahrten in Amstetten sind am Samstag um 12.45 Uhr und 15.45 Uhr, am Sonntag um 9.45 Uhr, 12.45 Uhr und 15.45 Uhr. Abfahrten in Gerstetten sind am Samstag um 14.10 Uhr und 17.10 Uhr, am Sonntag um um 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 17.10 Uhr. Weitere Informationen und Fahrkarten unter www.uef-lokalbahn.de und Telefon 0151/288 55000.